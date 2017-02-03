Глава Пентагона обсудит в Токио японо-американский альянс и Китай

ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу после завершения переговоров в Сеуле начинает свой двухдневный визит в Японию. В первый день поездки он проведет встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ и главой МИД Фумио Кисидой, а в субботу встретится со своей коллегой Томоми Инадой.

Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения в области обороны и безопасности, а также усиление позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На повестке дня также укрепление противоракетной обороны в связи с ракетно-ядерной программой КНДР и вопрос передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из японского города Гинован в район Хэноко в префектуре Окинава.

Японо-американский альянс

В ходе визита Мэттиса японская сторона рассчитывает уделить особое внимание договору о безопасности между двумя странами и дальнейшей судьбе японо-американского альянса. "Визит министра обороны США в такие кратчайшие сроки (после назначения - прим. ТАСС) показывает, какой большой интерес Вашингтон проявляет к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В ходе встречи мы проведем прямой обмен мнениями по различным аспектам, это должно поспособствовать укреплению японо-американского альянса", - отмечала глава Минобороны Японии в преддверии поездки шефа Пентагона.

Принципиальным моментом для Японии также является проблема островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора с КНР. Для Токио важно, чтобы администрация нового президента США Дональда Трампа подтвердила, что эти территории попадают под действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. Согласно этому пункту документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

"Лидерство Соединенных Штатов и их военное присутствие особенно необходимы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нужно, чтобы США играли здесь ту роль, которую они играли до сих пор. Весь мир должен узнать, что ничего не изменилось в том фундаментальном факте, что в случае чрезвычайных обстоятельств американская военная мощь придет нам на помощь", - заявил Абэ, выступая в парламенте 31 августа.

Как сообщала газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники, глава Пентагона во время визита в Японию действительно может подтвердить позицию США относительно распространения договора о безопасности на острова Сенкаку. Это несколько раз делала и предыдущая администрация Барака Обамы.

Расходы на содержание баз США

Другим вопросом, который сейчас волнует японское правительство, является содержание американских военных баз в Японии. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Японию за то, что она, по его словам, тратит недостаточно средств на эти цели. Токио придерживается мнения, что размещение американских военных баз на территории Японии отвечает интересам обеих сторон, и расходы на их содержание также должны быть соответствующим образом распределены.

"США хотят от нас не только, чтобы мы платили за размещение их баз на своей территории. Речь также идет о повышении роли японских Сил самообороны в обороне страны. Мы одобрили уже соответствующие законы и принимаем для достижения этой цели другие необходимые меры. Именно на этом я хотел бы сделать упор в диалоге (с США)", - сказал Абэ 2 февраля.

В прошлом году Япония выделила около 760 млрд иен (порядка $7,2 млрд) на траты, связанные с размещением баз США. Вклад Вашингтона, по некоторым данным, равен примерно $5,5 млрд.

Подготовка к встрече Абэ и Трампа

Визит министра обороны США в Японию также должен стать одним из этапов подготовки к встрече Абэ и Трампа в Вашингтоне, которая запланирована на 10 февраля. На ней японская сторона рассчитывает затронуть и экономические аспекты двусторонних отношений на фоне решения Вашингтона выйти из числа участников потенциального соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), на которое в Токио возлагали большие надежды.

Как сообщала газета Yomiuri , японский премьер, в частности, намерен предложить американскому лидеру ряд совместных инфраструктурных проектов на территории США с объемом инвестиций порядка $450 млрд. Этот план включает в себя проекты в области железнодорожного строительства, развития высоких технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект. Благодаря этому обе стороны рассчитывают создать в США около 700 тысяч новых рабочих мест.

Также, по данным агентства Киодо, Япония и США в преддверии встречи двух лидеров начали готовить новый формат переговоров на министерском уровне, в рамках которых будут координироваться экономическая и торговая политика двух стран, а также политика в области безопасности.

Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам этой беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома. В то же время премьер тогда воздержался от изложения деталей встречи, отметив, что она носила неофициальный характер.