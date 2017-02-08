Суд в США заслушал аргументы по делу о миграционном указе Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния), рассматривающий дело о правомочности указа президента США Дональда Трампа в области иммиграционного режима, заслушал на состоявшемся во вторник заседании аргументы сторон. Окончательное решение по поводу того, оставить ли в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение данного указа, как ожидается, будет принято позднее на этой неделе.

В ходе слушаний, которые длились около часа, аргументы в поддержку права президента издавать подобные указы были представлены по телефонной связи представителем американского Министерства юстиции Августом Флендже. Он, в частности, заявил, что решение федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон), который временно приостановил действие иммиграционного указа, противоречит конституционному принципу разделения американской власти на исполнительную, законодательному и судебную.

Представитель Минюста отметил, что вопросы иммиграции, как и вопросы национальной безопасности, относятся к компетенции исполнительной власти, то есть президента США. "Президент обладает широкими полномочиями в сфере нацбезопасности", - указал он. Флендже также настаивал, что указ об ограничении иммиграции не предусматривает дискриминацию по религиозному признаку, а относится к выходцам из определенной группы стран. При этом, по его словам, все перечисленные в указе государства, въезд гражданам которых в США был временно закрыт, ранее признавались прежними вашингтонскими администрациями в качестве стран, поддерживающих терроризм.

На вопрос одной из судей Мишель Фридланд, имеются ли у американских властей какие-либо конкретные доказательства того, что выходцы из семи стран с преимущественно мусульманским населением, которые перечислены в указе Трампа, представляют угрозу безопасности США, Флендже ответил отрицательно. По его словам, администрация Трампа не успела подготовить таких доказательств для того, чтобы предъявить их суду. Однако он также заявил, что властям известно, к примеру, о связях некоторых выходцев из Сомали, проживающих в США, с террористической группировкой "Аль-Шабаб".

Противоположную позицию на слушаниях отстаивал заместитель генпрокурора штата Вашингтон Ноа Перселл, который пытался убедить судей в неконституционности и дискриминационности указа Трампа. По словам Перселла, данный указ негативным образом "коснулся тысяч жителей штата Вашингтон", в частности, разделил многие семьи и запретил студентам из стран, попавших под его действие, совершать обучение в США.

Между тем, один из судей Ричард Клифтон отметил, что речь идет все же о "небольшой части" населения Вашингтона. Он также подчеркнул, что этот и другие штаты не представили доказательств того, что указ является дискриминационным конкретно по отношению к мусульманам. Кроме того, подавляющей части последователей исламской религии в мире он не коснулся, отметил судья. "Указ не должен затрагивать каждого мусульманина, чтобы быть неконституционным", - ответил в свою очередь Перселл.

Заслушав доводы сторон, судьи заявили, что вскоре приступят к обсуждению и, понимая всю важность данного дела, намерены вынести вердикт "как можно скорее".

Тяжбы вокруг иммиграционного указа

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января этого года. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. На следующий день стало известно, что Министерство юстиции США направило уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.

Между тем, в воскресенье указанный суд апелляцию отклонил, сославшись на то, что она носила формальный характер и не содержала никаких оснований для опротестования решения. Минюсту было дано время до вечера понедельника для того, чтобы представить свои конкретные возражения по данному делу. Аргументы в письменном виде были поданы в срок, во вторник они были озвучены в суде.

Постановление федерального судьи в Сиэтле не является единичным примером того, как суды различных штатов могут влиять в общенациональном масштабе на политику США, где власть четко разделена на исполнительную, законодательною и судебную ветви. Согласно действующим законам, суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы какой-либо группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков в случае, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.