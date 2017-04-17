МИД Турции назвал "неприемлемыми" комментарии ОБСЕ о референдуме

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. МИД Турции назвал "неприемлемыми" комментарии миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) о референдуме, который состоялся в Анкаре в воскресенье. Об этом сообщает Reuters.
"Говорить, что референдум был ниже международных стандартов, это неприемлемо", - цитирует агентство заявление турецкого внешнеполитического ведомства. По данным агентства, в министерстве также отметили, что наблюдателям не хватало объективности и беспристрастности.
Ранее в БДИПЧ ОБСЕ сообщили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Международные наблюдатели пришли к выводу, что техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили беспристрастную информацию об основных положениях реформ.
На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.