Украина в ближайшее время может прекратить электроснабжение ДНР

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КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Киев поднимет вопрос прекращения поставок электроэнергии в провозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) после завершения строительства дополнительного участка линии электропередачи в Авдеевку. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Что касается Донецкой области, на данный момент решение о прекращении перетоков не принято, потому что остается нерешенным вопрос Авдеевки. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК - Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник питания для Авдеевки. После этого встанет вопрос относительно продления или непродления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", - сказал он в видеоблоге, опубликованном на странице компании в Facebook.
Ранее о возможности прекращения электроснабжения ДНР заявлял также заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
По решению Минтопэнерго Украины с 00:00 часов 25 апреля Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Прекращение электроснабжения подтвердили в "Укрэнерго". В ЛНР отметили, что к 02:00 мск им удалось полностью перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение по всей республике.
Предприятие "Луганское энергетическое объединение", обеспечивавшее энергоснабжение ЛНР, объясняет свои действия накопившейся задолженностью республики на сумму 5 млрд гривен (около $185 млн).