Число запросов об импичменте президента Бразилии увеличилось до трех

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Сенатор от оппозиционной партии "Реди" Рандольф Родригес направил председателю нижней палаты парламента Бразилии Родригу Майе запрос об импичменте президента страны Мишела Темера. Об этом он сам заявил в ходе пленарного заседания верхней палаты законодательного органа.

"Это сложный момент для нашей страны, но он требует принятия решения со стороны общественности, в том числе, со стороны сената", - сказал парламентарий. "Это правительство лишилось права управления страной. Самое разумное, что может сделать сейчас Мишел Темер, - это уйти в отставку", - добавил он.

Ранее депутаты нижней палаты парламента Алессандру Молон и Жоау Энрики Калдас зарегистрировали в канцелярии законодательного органа собственные запросы о начале процесса импичмента. Общее число таких документов достигло трех. Согласно бразильскому законодательству, именно спикер должен принять к рассмотрению или отклонить запрос об отстранении от должности президента страны.

Политический кризис в Бразилии

Накануне бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. В заявлении, распространенном пресс-службой президента, отмечено, что он "не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием".

Роль Куньи в импичменте Руссефф

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Руссефф (в тот момент она являлась президентом Бразилии) в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту. В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Руссефф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

30 марта текущего года экс-спикер был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о коррупции.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.