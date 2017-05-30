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Белый дом усомнился в правдивости данных о намерении зятя Трампа установить спецсвязь с РФ

Международная панорама
30 мая, 21:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам Шона Спайсера, многие обстоятельства, которые до сих пор "утекают", не подтверждаются ничем, кроме анонимных источников

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер поставил во вторник под сомнение информацию о том, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для контактов с Москвой.

"Много обстоятельств, которые не подтверждаются ничем, кроме анонимных источников. Эта информация до сих пор "утекает", - отметил глава пресс-службы на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Спайсер подчеркнул, что "такого рода каналы считаются нормальной частью дипломатии".

19 мая The Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. В связи с этим ряд конгрессменов потребовал от Кушнера объяснений. Адвокат советника президента Джейми Горелик ранее заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им о подробностях своих встреч с представителями РФ.

Позднее Трамп подтвердил, что полностью доверяет Кушнеру.

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