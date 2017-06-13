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Министр юстиции США отверг информацию о связях с Россией

Международная панорама
13 июня, 22:30 дата обновления: 13 июня, 22:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Джефф Сешнс подчеркнул, что "не знает о каких-либо признаках сговора" между избирательной кампанией президента Дональда Трампа и РФ

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Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг информацию о каких-либо признаках сговора с должностными лицами из России. Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о якобы имевшем место вмешательстве РФ в ход прошлогодних американских выборов.

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"Предположение, что я участвовал в любом сговоре... является ужасной и отвратительной ложью", - отметил он, подчеркнув, что "не знает о каких-либо признаках сговора" между избирательной кампанией президента Дональда Трампа и РФ.

Министр также прокомментировал информацию телеканала CNN о своей встрече послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле "Мэйфлауэр". "У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле "Мэйфлауэр", - указал он.

При этом Сешнс подтвердил, что два раза встречался с послом и не обсуждал с ним "безусловно ничего такого, что было бы неуместным". "Я хочу четко заявить, что никогда не встречался и не вел каких-либо разговоров с российскими чиновниками", которые касались бы прошедших в прошлом году американских выборов или вмешательства в избирательный процесс, указал Сешнс.

Глава минюста также подчеркнул, что не собирается обсуждать с сенаторами свои частные разговоры с Трампом.

Сешнс во вторник рассказал, что взял самоотвод от участия в каких-либо действиях по расследованию предполагаемых связей избирательной кампании Трампа с российскими официальными лицами в связи с соответствующими правилами своего ведомства. "Я посчитал, что был обязан взять самоотвод не из-за проступка (сообщений СМИ о его встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком - прим. ТАСС), а согласно правилам министерства юстиции", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что после своего соответствующего заявления в начале марта он не получал никакой информации о расследовании по России.

Как сообщалось ранее, Сешнс не проинформировал коллег о своем разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком во время слушаний в Конгрессе, посвященных его утверждению на пост министра юстиции, генпрокурора. В связи с этим представители Демократической партии потребовали отстранить его от участия в расследовании дела о предполагаемых связях команды Трампа с российскими официальными лицами, а также призвали уйти в отставку. В ответ Сешнс объявил, что более не будет участвовать в расследованиях, связанных с выборами.

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