Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Освобожденный властями КНДР американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался через несколько дней после возвращения в США. Об этом сообщили в понедельник его отец Фрэд и мать Синди, возложившие часть ответственности на Пхеньян.
Вомбиер был доставлен на родину 13 июня и сразу направлен в больницу города Цинциннати (штат Огайо). "Мы обязаны с горечью сообщить, что наш сын Отто Вомбиер завершил путешествие домой. Отто в окружении семьи умер сегодня в 14:20", - уточняется в заявлении родителей студента. Они поблагодарили персонал больницы в Цинциннати за профессионализм и готовность сделать все возможное для исцеления молодого человека.
"К сожалению, причиняющее муки, плохое обращение северокорейцев с нашим сыном предопределило печальный исход", - добавили отец и мать покойного.
Как информировали на прошлой неделе врачи медицинского центра при Университете Цинциннати, у студента при обследовании было обнаружено тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей. Врачи отказались делать какие-либо прогнозы об изменении состояния пациента.
Отец американца Фрэд Вомбиер и его жена Синди, отчаявшись добиться освобождения сына при администрации Барака Обамы, в этом году дали серию интервью американским СМИ и встретились в Вашингтоне со спецпредставителем США по КНДР Джозефом Юном. По данным телекомпании CNN, Юн в мае в Норвегии обсудил тему с представителями КНДР, после чего Пхеньян разрешил дипломатам Швеции посетить студента. 6 июня постоянный представитель КНДР при ООН сообщил Юну, что Вомбиер впал в кому, а через шесть дней его освободили.
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.
Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам заключения с отбыванием наказания в исправительно трудовой колонии по обвинению в "попытке подорвать единство корейского народа". Как было установлено, 1 января 2016 года американский студент, прибывший в КНДР в составе туристической группы из Пекина, пробрался в служебное помещение гостиницы для иностранных туристов и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.