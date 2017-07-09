Экс-посол США: встреча Путина и Трампа вселяет надежду, но не уверенность

ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге вселяет надежду на улучшение двусторонних отношений, но не уверенность в этой перспективе. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС экс-посол США в России и ряде других стран, бывший постпред страны при ООН Томас Пикеринг, комментируя итоги встречи.

Итоги встречи

Пикеринг отметил, что, исходя из общего состояния двусторонних отношений накануне саммита, "любая встреча, кроме абсолютно провальной, - это шаг наверх". Он указал на то, что контакты произошли на фоне достигнутой РФ и США договоренности о введении зоны деэскалации на юге Сирии (с 9 июля), но подчеркнул, что "сирийский компонент шаток, поскольку все прошлые попытки прекращения огня так или иначе срывались". "Работа с обеих сторон в развитие и продолжение [договоренности] будет важным критерием успеха", - сказал Пикеринг.

"Обе стороны выступили после встречи с заявлениями о том, что это начало перемен", - констатировал собеседник, отметив, что это "добрый знак".

В целом, по мнению Пикеринга, "встреча находится где-то в промежутке между большим успехом и полным провалом". "Наверное, она прошла лучше, чем многие ожидали, это вселяет некоторую надежду, но не уверенность", - добавил он.

Атмосфера в Вашингтоне

Пикеринг считает, что в атмосферу в столице США встреча в Гамбурге пока ощутимых перемен не внесет. "Вашингтон глубоко погряз в антироссийских настроениях", - сказал Пикеринг, пояснив, что имеет в виду "и общественность, и Конгресс".

"Зацикленность на вопросе о вмешательстве в выборы сильна и ожесточенна, в скором будущем она не исчезнет, особенно в свете того, что работа [экс-директора ФБР Роберта] Мюллера (возглавляет расследование предполагаемой роли России в прошлогодних американских выборах - прим. ТАСС) будет рассматриваться как следующий и наиболее серьезный вывод с американской стороны по данному вопросу", - добавил собеседник.

При этом Пикеринг отметил, что вопрос о выборах может "со временем отойти на задний план, если встреча в Гамбурге приведет к наращиванию потенциала совместной работы в [штаб-квартире ООН] в Нью-Йорке и в других местах по таким вопросам, как Сирия, КНДР, борьба с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и т. д."

В отсутствие таких шагов, по мнению американского специалиста, никаких реальных перемен в Вашингтоне в ближайшие месяцы не будет.