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Экс-посол США: встреча Путина и Трампа вселяет надежду, но не уверенность

Международная панорама
9 июля, 7:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Томас Пикеринг отметил, что Вашингтон глубоко погряз в антироссийских санкциях и в скором времени это вряд ли изменится

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге вселяет надежду на улучшение двусторонних отношений, но не уверенность в этой перспективе. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС экс-посол США в России и ряде других стран, бывший постпред страны при ООН Томас Пикеринг, комментируя итоги встречи.

Итоги встречи

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Пикеринг отметил, что, исходя из общего состояния двусторонних отношений накануне саммита, "любая встреча, кроме абсолютно провальной, - это шаг наверх". Он указал на то, что контакты произошли на фоне достигнутой РФ и США договоренности о введении зоны деэскалации на юге Сирии (с 9 июля), но подчеркнул, что "сирийский компонент шаток, поскольку все прошлые попытки прекращения огня так или иначе срывались". "Работа с обеих сторон в развитие и продолжение [договоренности] будет важным критерием успеха", - сказал Пикеринг.

"Обе стороны выступили после встречи с заявлениями о том, что это начало перемен", - констатировал собеседник, отметив, что это "добрый знак".

В целом, по мнению Пикеринга, "встреча находится где-то в промежутке между большим успехом и полным провалом". "Наверное, она прошла лучше, чем многие ожидали, это вселяет некоторую надежду, но не уверенность", - добавил он.

Атмосфера в Вашингтоне

Пикеринг считает, что в атмосферу в столице США встреча в Гамбурге пока ощутимых перемен не внесет. "Вашингтон глубоко погряз в антироссийских настроениях", - сказал Пикеринг, пояснив, что имеет в виду "и общественность, и Конгресс".

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"Зацикленность на вопросе о вмешательстве в выборы сильна и ожесточенна, в скором будущем она не исчезнет, особенно в свете того, что работа [экс-директора ФБР Роберта] Мюллера (возглавляет расследование предполагаемой роли России в прошлогодних американских выборах - прим. ТАСС) будет рассматриваться как следующий и наиболее серьезный вывод с американской стороны по данному вопросу", - добавил собеседник.

При этом Пикеринг отметил, что вопрос о выборах может "со временем отойти на задний план, если встреча в Гамбурге приведет к наращиванию потенциала совместной работы в [штаб-квартире ООН] в Нью-Йорке и в других местах по таким вопросам, как Сирия, КНДР, борьба с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и т. д."

В отсутствие таких шагов, по мнению американского специалиста, никаких реальных перемен в Вашингтоне в ближайшие месяцы не будет.

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