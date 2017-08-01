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Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

Международная панорама
1 августа, 21:47 дата обновления: 1 августа, 22:09 UTC+3

При этом в администрации президента заверили, что это случится, как и было обещано

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не подписал ранее принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он не подписал", - сказала она. При этом она заверила, что это случится, как в Белом доме и обещали ранее.

Сандерс также выразила несогласие с предположением о том, что происходит какая-то задержка. По ее словам, "как и в случае с любым комплексным законопроектом", этот текст сейчас проходит "правовую экспертизу".

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В пятницу МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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