Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не подписал ранее принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он не подписал", - сказала она. При этом она заверила, что это случится, как в Белом доме и обещали ранее.

Сандерс также выразила несогласие с предположением о том, что происходит какая-то задержка. По ее словам, "как и в случае с любым комплексным законопроектом", этот текст сейчас проходит "правовую экспертизу".

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В пятницу МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.