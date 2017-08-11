Пентагон: США готовы применить силу против КНДР

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ТАСС, 11 августа. Вашингтон готов применить силу в отношении Пхеньяна, однако выступает за урегулирование имеющихся противоречий дипломатическим путем. Об этом заявил журналистам в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис, который в настоящее время находится в поездке по Тихоокеанскому побережью США.
"Готов ли я применить военную силу? Конечно. Мои обязанности состоят в том, чтобы такая возможность была", - приводит слова министра газета The Washington Times.
Вместе с тем Мэттис указал: "Мы хотим прибегнуть к дипломатии. Такова была наша позиция, она такова сейчас и мы надеемся, что так оно и останется". "Но в то же время наша оборона прочна, и мы готовы заняться угрозой, которую представляет северокорейский режим", - добавил глава Пентагона.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.