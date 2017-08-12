МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах Перу

ТАСС, 12 августа. Поверенный в делах Перу в Венесуэле должен покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики. Так Каракас отреагировал на обнародованное в тот же день решение перуанских властей о выдворении венесуэльского посла.

"Вследствие принятой правительством Перу меры мы вынуждены, к сожалению, выдворить поверенного в делах Перу в Венесуэле, у которого будет пять дней на то, чтобы покинуть страну", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как заявил перуанскому новостному порталу RPP бывший глава МИД этой страны Оскар Мауртуа, объявление венесуэльского посла персоной нон-грата не означает разрыва дипломатических отношений. "Консульства в обеих странах продолжат работать в нормальном режиме", - указал он.

В Каракасе также отметили, что президент Перу Педро Пабло Кучински превратился во "врага родины Боливара".

В документе отмечается, что Кучински "постоянно вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, пытаясь подорвать проверенные временем двусторонние отношения, а также торпедировать успех в достижении латиноамериканского единства". Тем не менее Каракас "продолжит углублять отношения с героическим перуанским народом, несмотря на коварные действия элиты, которая управляет Перу".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кучински выразил мнение, что его венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро необходимо покинуть свой пост. Кроме того, Кучински отказался встречаться с лидером Боливарианской Республики.

В минувший вторник в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают выбранную 30 июля Конституционную ассамблею Венесуэлы и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.