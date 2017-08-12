Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах Перу

Международная панорама
12 августа, 4:24 дата обновления: 12 августа, 5:13 UTC+3 ТАСС

Таким образом Каракас отреагировал на решение перуанских властей о выдворении венесуэльского посла

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

ТАСС, 12 августа. Поверенный в делах Перу в Венесуэле должен покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики. Так Каракас отреагировал на обнародованное в тот же день решение перуанских властей о выдворении венесуэльского посла.

Галерея
15 фото

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Вследствие принятой правительством Перу меры мы вынуждены, к сожалению, выдворить поверенного в делах Перу в Венесуэле, у которого будет пять дней на то, чтобы покинуть страну", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как заявил перуанскому новостному порталу RPP бывший глава МИД этой страны Оскар Мауртуа, объявление венесуэльского посла персоной нон-грата не означает разрыва дипломатических отношений. "Консульства в обеих странах продолжат работать в нормальном режиме", - указал он.

В Каракасе также отметили, что президент Перу Педро Пабло Кучински превратился во "врага родины Боливара".

Смотрите также

Конституционная ассамблея Венесуэлы утвердила Мадуро в качестве президента

МИД Венесуэлы выразил протест 11 странам из-за непризнания Конституционной ассамблеи

США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса

В документе отмечается, что Кучински "постоянно вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, пытаясь подорвать проверенные временем двусторонние отношения, а также торпедировать успех в достижении латиноамериканского единства". Тем не менее Каракас "продолжит углублять отношения с героическим перуанским народом, несмотря на коварные действия элиты, которая управляет Перу".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кучински выразил мнение, что его венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро необходимо покинуть свой пост. Кроме того, Кучински отказался встречаться с лидером Боливарианской Республики.

В минувший вторник в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают выбранную 30 июля Конституционную ассамблею Венесуэлы и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кучински, Педро Пабло
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Перу Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипперсонала в РФ
3
МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах Перу
4
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
5
Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом
6
Президент Перу призвал Мадуро сложить свои полномочия
7
"Ленинградская" симфония: от первых набросков до символа сопротивления блокадников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама