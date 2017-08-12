Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Франции призвал не допустить эскалации ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
12 августа, 14:57 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, августа. /ТАСС

По словам Эмманюэля Макрона, усиление ядерной и ракетной программы Пхеньяна "угрожает сохранению мира и международной безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нельзя допустить эскалации напряженности в ситуации вокруг КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Глава государства выразил "обеспокоенность усилением ядерной и ракетной угрозы КНДР". По словам Макрона, это "угрожает сохранению мира и международной безопасности". "Президент призывает всех проявлять ответственность и не допустить эскалации напряженности", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. 8 августа Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что армия страны разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

10 августа ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Смотрите также

"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал избегать эскалации на Корейском полуострове

Трамп заявил, что Ким Чен Ын "очень скоро пожалеет" в случае удара по США

Евросоюз 14 августа созывает встречу для обсуждения новых санкций против КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
2
Умер народный артист России Виктор Смирнов
3
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
4
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
5
СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама