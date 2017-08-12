Президент Франции призвал не допустить эскалации ситуации вокруг КНДР

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ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нельзя допустить эскалации напряженности в ситуации вокруг КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Глава государства выразил "обеспокоенность усилением ядерной и ракетной угрозы КНДР". По словам Макрона, это "угрожает сохранению мира и международной безопасности". "Президент призывает всех проявлять ответственность и не допустить эскалации напряженности", - говорится в сообщении Елисейского дворца.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. 8 августа Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что армия страны разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
10 августа ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.