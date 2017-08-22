В Марокко задержали брата двух причастных к атакам в Каталонии террористов

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Марокко задержали двоюродного брата двух террористов, причастных к терактам в Каталонии. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, операция прошла в Надоре. Речь идет о родственнике задержанного Дрисса Укабира и его брата Мусы, который был ликвидирован каталонской полицией. Таким образом, в Марокко арестованы два человека, связанных с ячейкой, состоящей из 12 человек, которая ответственна за теракты в Испании.

17 августа в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.