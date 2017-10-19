У Верховной рады собрались около тысячи митингующих

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Около тысячи протестующих собрались у здания Верховной рады на акцию протеста с требованием принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах.

По информации украинского МВД, "у здания Рады более 700 человек", но люди продолжают подходить в ожидании рассмотрения парламентариями законопроекта о снятии неприкосновенности.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал организовать трансляцию заседания на площади, где находятся участники акции. Значительная часть из них держат флаги партии "Батькивщина", есть также флаги "Правого сектора" (в РФ организация запрещена). У стен Рады выставлен кордон митингующих с щитами, которые они ранее отобрали у нацгвардейцев.

За порядком в правительственном квартале Киева следят около 3 тыс. силовиков. В полиции города подчеркнули, что ситуация контролируемая.

Ранее собравшиеся у стен Рады сообщили, что не намерены выпускать депутатов из здания украинского парламента до выполнения своих требований.

Массовые протесты начались у стен Рады утром во вторник. Протестующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство страны.

Организаторами манифестации выступили партии "Рух новых сил", "Батькивщина", "5.10", "Самопомощь", депутаты от "Блока Петра Порошенко", а также ультраправые организации "Правый сектор", "Свобода" и "Национальный корпус".

Митингующие уже несколько раз принимали участие в столкновениях с полицией.