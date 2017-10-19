Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У Верховной рады собрались около тысячи митингующих

Международная панорама
19 октября, 13:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

По информации МВД, люди продолжают подходить в ожидании рассмотрения парламентариями законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Около тысячи протестующих собрались у здания Верховной рады на акцию протеста с требованием принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах.

Смотрите также

Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой

По информации украинского МВД, "у здания Рады более 700 человек", но люди продолжают подходить в ожидании рассмотрения парламентариями законопроекта о снятии неприкосновенности.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал организовать трансляцию заседания на площади, где находятся участники акции. Значительная часть из них держат флаги партии "Батькивщина", есть также флаги "Правого сектора" (в РФ организация запрещена). У стен Рады выставлен кордон митингующих с щитами, которые они ранее отобрали у нацгвардейцев.

Смотрите также

Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава

Порошенко уверен, что участники акции протеста в Киеве солидарны с его действиями

За порядком в правительственном квартале Киева следят около 3 тыс. силовиков. В полиции города подчеркнули, что ситуация контролируемая.

Ранее собравшиеся у стен Рады сообщили, что не намерены выпускать депутатов из здания украинского парламента до выполнения своих требований.

Массовые протесты начались у стен Рады утром во вторник. Протестующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство страны.

Организаторами манифестации выступили партии "Рух новых сил", "Батькивщина", "5.10", "Самопомощь", депутаты от "Блока Петра Порошенко", а также ультраправые организации "Правый сектор", "Свобода" и "Национальный корпус".

Митингующие уже несколько раз принимали участие в столкновениях с полицией.

Смотрите также

Эксперт: цель акции в Киеве - не поддержка Саакашвили, а отставка Порошенко

Полиция призывает митингующих в Киеве не провоцировать силовиков на конфликт

СМИ: организаторы протеста в Киеве координируют свои действия в чате "Карфаген"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Акции протеста в Киеве
Персоны
Парубий, Андрей Владимирович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама