Постпред США при ООН: Трамп готов прекратить оказание финансовой помощи Пакистану

ООН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить оказание финансовой помощи Пакистану за то, что власти страны, с точки зрения Вашингтона, продолжают "укрывать и поддерживать террористов". Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Она напомнила, что американская администрация решила пока не перечислять Исламабаду $225 млн в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. "Пакистан ведет двойную игру на протяжении многих лет. Они иногда работают с нами, но также укрывают террористов, которые нападают на наши войска в Афганистане", - объяснила Хейли решение, принятое в Вашингтоне.

"Президент готов приложить все усилия и полностью прекратить финансирование Пакистана, так как они продолжают укрывать и поддерживать террористов", - подчеркнула дипломат. По ее словам, подобное поведение "не допустимо для нынешней администрации" в Вашингтоне. "Мы ждем намного большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом", - отметила Хейли.

Она подчеркнула, что решение о заморозке выплаты финансовой помощи Пакистану не связано с тем, что Пакистан поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля. "Это полностью связано с тем, что Пакистан укрывает террористов", - повторила постпред США.

В понедельник Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем Twitter, что США зря оказывали в течение многих лет финансовую помощь Пакистану.

В июле прошлого года Пентагон объявил, что министр обороны Джеймс Мэттис решил удержать более трети от суммы компенсаций Пакистану за поддержку американских военных операций за 2016 финансовый год из-за недостаточных усилий этой страны по борьбе с террористами. В распространенном тогда заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых 550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Однако "в свете решения министра дополнительные фонды поддержки Пакистану доступны не будут", подчеркнул Пентагон.

Кроме того, в Белом доме во вторник сообщили, что США в течение ближайших двух суток объявят о действиях, призванных заставить Пакистан активнее бороться с терроризмом. "Мы знаем, что они [власти Пакистана] могут делать больше для противодействия терроризму и хотим, чтобы они это сделали. Что касается конкретных шагов, то, думаю, вы узнаете больше деталей в течение следующих 24-48 часов", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Госдепе также прокомментировали ситуацию и отметили, что Пакистан должен, "по сути, заработать" финансовую помощь, которую ему предоставили ранее власти США. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Они должны, по сути, заработать средства, которые мы предоставили им ранее в рамках оказания военной помощи", - отметила она.

По словам Науэрт, Исламабад "знает, что делать" для возобновления оказания Вашингтоном финансовой поддержки. "Соединенные Штаты ожидают от Пакистана принятия решительных действий против террористической "Сети Хаккани" и других боевиков, которые находятся на его территории. Они должны приложить искренние усилия в борьбе с террористами, - подчеркнула дипломат. - Пакистан - наш важный партнер в регионе, в котором мы решаем многие проблемы, мы стараемся сотрудничать с ним по некоторым из них".

Как отмечает представитель внешнеполитического ведомства, Вашингтон также требует от Исламабада "усилить меры" по борьбе с терроризмом в рамках сотрудничества с США.

Акции протеста в Иране

Никки Хейли добавила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни запросят проведение экстренных встреч в ООН для обсуждения ситуации в Иране, где проходят акции протеста. Встречи состоятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Женеве, где базируется Совет по правам человека (СПЧ).

"ООН должна высказаться. В ближайшие дни мы запросим экстренные сессии здесь, в Нью-Йорке, и в Совете по правам человека в Женеве. Мы не можем молчать", - сказала дипломат.

Она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН или дискуссия пройдет в каком-то другом формате. По ее словам, США обсудят тему иранских протестов с членами Совбеза и посмотрят, "что нужно сделать, чтобы провести экстренную сессию". "В любом случае мы проведем встречу по происходящему в Иране, на которой обсудим протесты и их [иранцев] борьбу за свободу", - отметила Хейли.

При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана. По ее словам, в Вашингтоне сосредоточены на противодействии иранской программе разработки баллистических ракет, в которой видят угрозу региональной стабильности. В частности, американская сторона собирается "внимательно изучить" резолюцию 2231, принятую в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, и понять, можно ли внести в нее изменения, "чтобы положить конец испытаниям баллистических ракет".

Комментируя акции протеста в Иране, Никки Хейли похвалила жителей страны за "великую смелость", которая, по ее словам, необходима для того, чтобы выступить против своего правительства. Она заявила о том, что власти в Тегеране активно ограничивают работу социальных сетей и средств коммуникации в стране, "которые позволяют их гражданам высказываться".

Постпред США при ООН озвучила требования, с которыми, как утверждала она, иранцы вышли на улицы. Среди них она назвала освобождение "политических заключенных", установление "независимой, свободной Иранской Республики" и прекращение вмешательства в сирийский конфликт. "Мы погибнем, но вернем себе Иран", - сказала Хейли, приписав эти слова демонстрантам в Исламской Республике.

Дипломат также обратила внимание на заявления руководства в Тегеране, которое обвинило "врагов Ирана" в организации беспорядков. "Мы все знаем, что это полная ерунда, демонстрации совершенно спонтанные, они проходят практически в каждом городе Ирана. Это точное отражение ситуации, когда подавляемый на протяжении долгого времени народ восстает против своих диктаторов", - утверждала постпред США.

Ситуация в КНДР

По словам Никки Хейли, Соединенные Штаты никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы и не видят смысла в переговорах с Пхеньяном, если тот не откажется от оружия массового уничтожения.

Она обратила внимание на сообщения о подготовке военных КНДР к проведению нового испытания баллистической ракеты. "Я надеюсь, что этого не произойдет, но если это случится, то мы должны ввести еще больше мер в отношении северокорейского режима", - сказала дипломат, призвав "цивилизованный мир" противостоять разработке ядерного оружия "государством-изгоем". "Мы никогда не признаем ядерную Северную Корею", - подчеркнула Хейли.

Комментируя готовность правительства Республики Корея к дискуссиям с КНДР, она заявила, что Соединенные Штаты "не воспримут всерьез никакие переговоры", если они не приведут к ликвидации ядерного оружия КНДР.

Дипломат напомнила, что в декабре Совет Безопасности ООН принял третью за год резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Она назвала это "большим достижением", однако подчеркнула, что еще предстоит многое сделать для выполнение решений Совбеза.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.