"Вопрос закрыт": почему Турция выбрала С-400 несмотря на угрозы из США

"Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт", – заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне принятия в Сенате США законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Согласно документу, министр обороны не сможет одобрить поставку Анкаре американского вооружения без предоставления профильным комитетам Конгресса спецдоклада "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция".

Уговоры и шантаж

"Говорю, извините. Всем сердцем разделяю боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", – сказал президент Турции Тайип Эрдоган в июне 2016 года, спустя 8 месяцев после того, как турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24М в небе над Сирией.

Тогда же, в июне 2016-го, теперь уже бывший министр национальной обороны республики Фикри Ышык заявил, что Анкара находилась "на пороге очень важных событий" в отношениях с Москвой. А уже в ноябре стало известно о переговорах между двумя странами о приобретении ЗРС С-400.

С тех пор Вашингтон и его союзники (в первую очередь в лице НАТО) оказывали давление на Турцию и убеждали Анкару в том, что российские "Ворчуны" ей не нужны, а С-400, в отличие от американских Patriot, нельзя интегрировать в натовскую систему ПВО.

Турция же эти призывы игнорировала. А когда заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус заявил, что приобретение российских ЗРС не пойдет Анкаре "на пользу", министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал действия Вашингтона шантажом.

А Сенат США, тем временем, решил усилить давление, одобрив новый законопроект о бюджете Пентагона с положением об С-400.

Made in USA

Согласно данным SIPRI, в период с 2012 по 2016 год Анкара занимала почетное третье место среди крупнейших импортеров американских вооружений. Впереди – только Эр-Рияд и Абу-Даби.

На вооружении Турецкой Республики стоят тысячи единиц американских вооружений – от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger и штурмовых вертолетов AH-1 Super Cobra до истребителей четвертого поколения F-16 и уже устаревших F-4 Phantom II.

При этом в случае с истребителями пятого поколения F-35A Анкара является не только заказчиком, но и участником разработки. Начиная с 2008 года компания Turkish Aerospace Industries (TAI) "стратегически поддерживает программу F-35", говорится на сайте Lockheed Martin. Всего в разработку американского истребителя Анкара вложила около $800 млн и намеревалась приобрести 116 самолетов.

Но поступят ли они на вооружение республики – вопрос открытый. Как говорится в пояснительных материалах к сенатской версии проекта бюджета Пентагона, поправка о запрете на продажу Анкаре F-35А обусловлена задержанием в Турции священника из США Эндрю Брансона за военный шпионаж. В текст документа также может войти призыв к администрации США о введении санкций против Анкары в случае закупки С-400.

Аналоги всегда найдутся

Еще в мае на фоне недовольства Вашингтона турецкие СМИ сообщили, что Анкара рассматривает в качестве возможной альтернативы F-35 российские Су-57. Через несколько дней после публикаций не исключил возможность приобретения Су-57 и Мевлют Чавушоглу.

"Турция не останется без альтернатив в вопросах истребителей. Мы можем их приобрести или у России, или у другой страны НАТО", – сказал министр.

А руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что между Москвой и Анкарой "идет диалог" не только по вопросу закупки С-400, не став уточнять "конкретные модели самолетов".

Надежда Анкары

Военные расходы Турции в 2017 году, согласно данным SIPRI, составили $18,2 млрд или менее 3% от аналогичных расходов США. Однако турецкая экономика и научно-техническая база может себе позволить разработку собственного истребителя пятого поколения.

Решение о запуске такого проекта под названием TFX было принято еще в 2010 году. А в 2015-м стало известно, что поможет с этим Анкаре британская BAE Systems, принимавшая активное участие в программах разработки и производстве как американского F-35, так и британского Typhoon. Стоимость проекта TFX оценивается в $50 млрд.

Александр Мосесов