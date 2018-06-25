Экстренный саммит ЕС не достиг никаких практических договоренностей по миграции

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Экстренный саммит лидеров 16 из 28 государств ЕС, который состоялся в воскресенье, не привел к достижению каких бы то ни было практических договоренностей по миграции. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут более тщательно обсуждаться на запланированном саммите Евросоюза 28 и 29 июня в Брюсселе, где должны присутствовать лидеры всех государств сообщества.

"Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей, - заявил премьер Испании Педро Санчес, покидая встречу. - Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон впервые допустил после саммита, что урегулированием миграционной проблемы могут заняться не все государства ЕС, а лишь часть наиболее заинтересованных стран сообщества. "Нам необходимо европейское решение, основанное на сотрудничестве всех 28 стран ЕС, или тех из них, которые готовы вместе идти вперед и разделить ответственность и бремя [приема мигрантов], которое ложится на некоторые страны", - сказал он. На воскресную встречу лидеров части государств ЕС, в частности, отказались приезжать главы государств Вишеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии), которые выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов между странами ЕС.

Защита внешних границ

Макрон подчеркнул, что на предстоящей в конце неделе встрече в Брюсселе предстоит обсудить вопрос "борьбы с притоком нелегальных мигрантов и пресечения каналов трафика людей". "Для этого нам необходимо вместе работать со странами происхождения мигрантов и государствами, через которых идет их транзит, в частности, с Ливией, странами Балкан и Азии", добавил он.

"Нам необходимо лучше защищать внешние границы, выделяя для этого дополнительные инвестиции. Необходимо также обеспечить эффективную систему распределения миграционного бремени между странами ЕС. Мы должны реформировать процедуру Дублина (нынешнюю систему предоставления убежища в ЕС - прим. ТАСС), и мы должны принять меры, которые сделают эту систему более эффективной", - подчеркнул Макрон.

Дублинская система, которая формально действует в ЕС, но практически не работает, заключается в том, что вопрос предоставления убежища беженцам решает та страна, на территорию которой они изначально прибыли, перейдя внешнюю границу ЕС. Эта система привела к катастрофической перегрузке мигрантами средиземноморских государств ЕС, в первую очередь Италии.

Европейский союз должен закрыть свои внешние границы, обеспечив перемещение мигрантов только через пограничные КПП, и вести активную работу с третьими государствами, которые могли бы принять беженцев, отметил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель особенно подчеркнул, что "договоренность о контроле внешних границ необходима, чтобы сохранить Шенген и открытые внутренние границы".

Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах, заявил в свою очередь премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

"У нас сегодня есть письмо о готовности Верховного комиссариата ООН по правам беженцев взять под свой надзор центры по приему беженцев за пределами Евросоюза (в случае их создания - прим. ТАСС). Это открывает для нас новые возможности по открытию таких центров. Мы не обсуждали этого ранее, поскольку раньше у нас не было таких гарантий", - сказал Беттель.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила еще одну проблему защиты внешних границ ЕС - необходимость дополнительных инвестиций для развития европейской погранслужбы. "Мы сходимся во мнении, что [европейское пограничное агентство] Frontex должно быть усилено, причем быстро, и, возможно, следует расширить его мандат", - отметила канцлер.

Общие правила

Мигранты, которые прибывают в Европу, не должны сами выбирать, в какой стране они подают заявку на получение статуса беженца. Это должны определять общие правила, подчеркнула Меркель.

"Нельзя оставлять в одиночестве те страны, в которые прибывают беженцы. Это бы означало, что они остаются один на один с проблемами, - сказала канцлер. - С другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны сами выбирать, в какой из европейских стран будет обрабатываться их ходатайство. Какие у кого обязанности, должны определять мы".

В соответствии с правилами, которые действовали до миграционного кризиса в Европе, регистрировать и размещать у себя беженцев должна была та страна ЕС, куда иностранец прибыл раньше. Германия в свое время перестала применять данные правила к сирийцам, застрявшим в Венгрии, и позволила им пройти на свою территорию. Меркель называла этот решение "гуманитарным императивом", потому как страны на внешних границах сообщества не справлялись с притоком иностранцев.

В ФРГ за последние годы прибыло более миллиона беженцев.

Статистика

Более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из пограничных стран ЕС лишь порядка 35 тыс. человек. Эти данные опубликовала Еврокомиссия в преддверии воскресного неформального саммита.

"Число прибытий мигрантов по Восточно-Средиземноморскому маршруту (через Турцию, Грецию и Балканы - прим. ТАСС) в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом", - с такого подзаголовка начинается раздел по статистике прибытия мигрантов из Африки за последние три года (с момента заключения в 2015 году соглашения с Турцией о закрытии границы ЕС для прибытия мигрантов - прим. ТАСС).

Суммарные цифры по всем трем Средиземноморским коридорам - Восточному, Центральному, Западному - также демонстрируют значительное сокращение потока мигрантов, который составил 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. в 2017 и 50,3 тыс. - в первом полугодии 2018 года. В сумме это составляет свыше 1,65 млн человек.

Однако, несмотря на эту, казалось бы, позитивную тенденцию, причина нового политического обострения миграционного кризиса ЕС становится ясна, если сопоставить число прибывших мигрантов с числом тех, кого государства - члены ЕС смогли за этот период по своим квотным схемам расселить из средиземноморских стран по территории остальных участников сообщества. Их число за это время составило около 35 тыс. человек, то есть чуть более 2% от всех прибывших и официально зарегистрированных нелегалов.

Вопрос о высылке нелегальных экономических мигрантов из стран ЕС стоит еще более остро: Еврокомиссия не привела ни одной цифры о числе высланных из Евросоюза нелегалов, которым отказано в убежище. Всё, чего она смогла добиться - это обеспечить во взаимодействии с ООН возвращение домой порядка 22 тыс. беженцев из Ливии, где они находились в ожидании возможности отправиться в ЕС.

Иными словами, только по официальной статистике Еврокомиссии, в странах ЕС с 2015 года появилось свыше 1,6 млн неустроенных мигрантов, которые остаются на территории сообщества, и их число продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале кризиса в 2015 году.