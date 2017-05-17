Москалькова: зарплаты сотрудников силовых ведомств в РФ не индексировались 5 лет

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представляя в Госдуме свой ежегодный доклад, обратила внимание парламентариев на то, что зарплаты сотрудников силовых ведомств не индексировались уже 5 лет.

"Практически пять лет не индексируется денежное содержание этой категории наших высококвалифицированных специалистов, от которых зависит стабильность в государстве, сохранение российской государственности, безопасность в стране", - заявила она в ходе выступления.

"Их родные и близкие, жены, матери, дети обращаются ко мне очень нередко", - отметила Москалькова. По ее словам, члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также обеспокоены "слишком длинными очередями на получение жилья и слишком слабыми перспективами на получение субсидий". Она призвала парламентариев учесть это при рассмотрении бюджета.

Ежегодный доклад, который представила в Госдуме Москалькова, впервые снабжен интерактивной правозащитной картой.

"Очень важно, что впервые доклад снабжается интерактивной правозащитной картой, которая аккумулирует в себе практически все болевые точки в регионах нашей необъятной страны", - сказала она журналистам перед заседанием Госдумы.

О ситуации с исполнением судебных решений

Уполномоченный по правам человека заявила также о систематическом неисполнении решений судов.

"Значительная часть обращений связана с проблемами систематического неисполнения судебных решений. Люди просто в отчаянии обращаются к уполномоченному, что, пройдя все жернова судебной системы и получив положительное решение, они не могут получить сатисфакцию, добиться возмещения вреда, причиненного им", - сказала омбудсмен в ходе выступления.

Москалькова также информировала парламентариев о том, что в минувшем году судебные приставы не взыскали штрафов на сумму 14 млрд рублей.

Вместе с тем уполномоченный призвала депутатов повысить зарплату судебным приставам. "Заработная плата у них абсолютно неадекватна тому вкладу, который судебные приставы вносят в решение этого вопроса (взыскание долгов по заработной плате - прим. ТАСС)", - заявила омбудсмен.

Ситуация в сфере экологии

Москалькова, представляя в Госдуме свой ежегодный доклад, обратила внимание депутатов и на тяжелую экологическую ситуацию в ряде регионов страны.

"На территории Ивановской области расположена 31 свалка, допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек. Десятки асфальтовых заводов загрязняют атмосферу в Красноярском крае. Крайне неблагоприятная экологическая атмосфера в Мурманске и Уфе, Челябинской области и Хабаровском крае, чего только стоит порт "Ванино", - заявила она в ходе выступления.

Москалькова напомнила, что 2017 год объявлен президентом РФ Годом экологии и призвала парламентариев объединить усилия по защите прав граждан на благоприятную среду.

С какими вопросами идут к омбудсмену

Омбудсмен отметила, что считает самой сложной с правозащитной точки зрения социальную сферу. "Наиболее сложной для себя считаю социальную сферу. Обращаются к уполномоченному по правам человека по вопросам ЖКХ, по жилищным вопросам, по вопросам низкого уровня медицинского обслуживания. Много вопросов поступает связанных с образованием", - сообщила Москалькова.

Она также указала, что второе место по частоте обращений к ней занимают вопросы, связанные с уголовным правосудием в стране.

Ежегодный доклад омбудсмена накануне был опубликован в "Российской газете". В нем уполномоченный обращает внимание, в частности, на проблемы с обеспечением граждан дорогостоящими лекарствами, на лишение их гражданства РФ из- за произвола чиновников, на необходимость ограничения сроков нахождения в СИЗО подсудимых, а также отмечает важность введения представителя обвинения в судебных процессах по административным делам. По данным омбудсмена, 46% россиян считают, что права человека в РФ нарушаются.