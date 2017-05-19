Депутаты рассказали, какие поправки готовятся ко II чтению законопроекта о реновации жилья

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассказали в пятницу на пресс-конференции о поправках к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы, которые готовятся ко второму, основному чтению. В частности, изменения коснулись условий участия в программе и возможности выхода из нее, срока переселения из расселяемого дома, а также права жильцов на его обжалование.

При этом парламентарии, отмечая большой резонанс и внимание к законопроекту, заверили москвичей, что работа над документом будет вестись и дальше.

Госдума 19 мая продлила срок представления поправок ко второму чтению законопроекта на две недели, до 3 июня.

Само рассмотрение документа в основном чтении, в соответствии с решением Совета Думы, должно пройти 5 июля. Накануне в нижней палате состоялось совещание по обсуждению поправок к законопроекту с представителями думских фракций и четырех профильных комитетов.

Обсуждение продолжится

По словам главы профильного комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, поправки, о которых депутаты рассказали, еще будут дополняться. Он напомнил, что в течение месяца рабочая группа Госдумы изучала поправки и работала над текстом документа ко второму чтению, проходили встречи с жителями столицы.

По словам депутата, от москвичей в Госдуму поступило более тысячи обращений по этому вопросу.

"Вчера, обсуждая злободневные вопросы, которые задают жители Москвы, все фракции единогласно утвердили поправки в текст законопроекта ко второму чтению. У нас полное понимание", - указал Москвичев.

"Мы ставим вопрос, что это не окончательные поправки, которые входят в текст ко второму чтению. Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены", - добавил парламентарий.

Он отметил, что в рамках работы над законопроектом может быть изменено и его название. "Мы также работаем над названием законопроекта, мы, может быть, его изменим", - сказал парламентарий.

Дом может выйти из программы

Одним из предложений, призванных, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, "существенно облегчить высказывание своего мнения жителями Москвы", стала поправка, предполагающая, что дом может выйти из программы, если за это проголосуют одна треть плюс один его житель.

"Поправками устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации в том случае, если за его включение проголосовало 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы реновации или не быть включенным, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья", - пояснил Толстой.

Право на судебную защиту

По мнению одного из авторов поправок, председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, собственники не должны быть ограничены в праве судебной защите при переезде, и у них будет право на обжалование переселения.

Ранее на необходимость соблюдения подобного права жильцов указал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, "люди должны иметь право обращаться в суд и по равнозначности жилья - правильно или нет предоставлена квартира, и по равноценности - по стоимости, и вообще оспаривать сам факт переселения".

Никаких ограничений не должно быть, подчеркнул мэр в эфире радиостанции "Вести FM", добавив, что "у человека должно быть полное право на судебную защиту".

"Конечно, всех нас не устроила позиция ограничения права на судебную защиту. И все мы единогласно согласились с тем, что право на судебную защиту, которое является конституционным правом, ни в коем случае не должно быть ограничено", - заявила журналистам один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Она подчеркнула: для того чтобы у чиновников не было какого-либо "свободного правоприменения, должно быть прописано еще раз то, что есть и в Конституции РФ, и в Гражданском кодексе, и Жилищном кодексе".

90 дней на переезд

Хованская также рассказала о предложении депутатов увеличить с 60 до 90 дней срок для переезда москвичей, давших согласие на переселение.

"Срок мы увеличиваем с 60 до 90 дней. Есть предложение увеличить до 120 дней. Пока мы остановились на том, что мы как минимум на месяц увеличиваем вот этот срок", - сказала она, сравнив переезд с пожаром. "Представьте себе, что такое переезд. Это почти пожар: тут тоже людям надо дать какое-то время", - подчеркнула депутат.

Со своей стороны, член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов обратил внимание на необходимость обеспечения прав предпринимателей - владельцев объектов в домах, попавших под снос.

"Когда мы говорим о том, что под данную программу подпадают в том числе предприниматели… иногда бизнес бывает клиентоориентирован и развивается только в том случае, когда непосредственно находится в том месте, в той или иной группе домов, как это бывает у ряда парикмахерских, и переезд в другое место может нанести серьезный ущерб для ведения дальнейшей деятельности", - сказал он.

Сроки и процедуры

Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских, поправки сократят сроки и процедуры при градостроительной деятельности, но не изменят правила его технического регулирования. Он напомнил, что первый блок поправок уже внесен в комитет, в основном они касаются защиты прав граждан.

"Сейчас ведется работа над вторым блоком поправок, в первую очередь здесь поправки, касающиеся градостроительной деятельности", - рассказал политик.

"Естественно, для Москвы будут установлены особенности, - отметил первый зампред профильного комитета Госдумы. - В первую очередь в плане сокращения сроков и процедур, дабы эта программа не затянулась на долгие десятилетия". "Но по глобальным особенностям кадастрового учета, особенностям установления публичного сервитута и, самое главное, технического регулирования сферы строительства оно меняться не будет, и особенностей для Москвы не будет", - проинформировал он.

В свою очередь, глава профильного думского комитета Евгений Москвичев заверил, что нормы так называемого закона о тишине при реализации реновации нарушены не будут. "Что касается тишины, то (при реализации программы реновации) все санитарные нормы будут соблюдены. Мы даже смотрим, чтобы инфраструктура совершенно другой была, современной, особенно чтобы транспортное сообщение не было ущемлено", - заявил он.

Пример для регионов

Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, после доработки ко второму чтению законопроект о реновации жилого фонда Москвы может стать примером для реализации соответствующих норм в регионах РФ.

"Законопроект ко второму чтению с учетом всех наших дополнений вполне может быть примером, чтобы и в других регионах этот закон заработал", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что ко второму чтению нужно прописать, что "договорные отношения должны регулироваться исключительно на федеральном уровне", предупредив, что "каких-то специальных моментов применительно к каждому региону делать нельзя", поскольку это противоречило бы Конституции РФ.

История вопроса

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.