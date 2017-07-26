Дочь задержанной в Турции россиянки вылетает в РФ вместе с отцом

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САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Дочь задержанной в Турции россиянки Светланы Ухановой вылетает на родину вместе с отцом, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
"Сегодня турецкими властями был снят запрет на выезд ребенка. Девочка вместе с отцом сейчас вылетает в Россию. Надеемся, скоро они будут на родине", - сказала Загородняя.
Омбудсмен уточнила, что ребенок вместе с отцом со вчерашнего дня находились в аэропорту Стамбула. Им была оказана вся необходимая помощь в получении документов на выезд девочки с территории Турции. Однако еще существует вероятность, что их по какой-либо причине могут снять с самолета.
Ожидается, что отец вместе с девочкой будут проживать постоянно в городе Марксе Саратовской области, где также живут бабушка и дедушка ребенка. Отец имеет равные с матерью права на воспитание девочки.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Второй ребенок Светланы Ухановой продолжает оставаться в Турции с матерью и родным отцом Евгением Кочаари.