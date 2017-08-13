Пермский журналист договорился о спарринге с напавшим на корреспондента НТВ

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ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пермский журналист Роман Четин договорился о спарринге с Александром Орловым, который 2 августа ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира с празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Бой состоится в середине сентября по правилам бокса, сообщил Четин в субботу на своей странице в в социальной сети "ВКонтакте".
"Друзья! Информация подтвердилась, лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса, скорее всего, по формуле: 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено, остальные детали - в процессе", - написал журналист.
По словам Романа Четина, он работает в журналистике уже 10 лет, и за это время "слышал многое и в адрес СМИ, и в свой лично", поэтому предложил спарринг с обидчиком Никиты Развозжаева "от лица всей журналистики".
Во время прямого эфира НТВ 2 августа, приуроченного к празднованию Дня ВДВ, к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый сквернословивший мужчина и ударил журналиста кулаком по лицу. По данному факту прокуратура поручила провести доследственную проверку, по результатам которой полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". Нападавшим оказался 32-летний житель Москвы, не имеющий отношения к ВДВ. Он был задержан, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, позднее Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину на пять суток за неповиновение полиции.