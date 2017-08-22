В Волгограде молодежные активисты открыли пункт помощи пострадавшим на пожаре в Ростове

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Активисты молодежной организации "Молодая Гвардия" открыли во вторник в центре Волгограда пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим в крупном пожаре в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС замруководителя волгоградской региональной общественной организации Ренат Булатов.

"В штабе волгоградской "Молодой Гвардии" в центре города открыт пункт сбора помощи пострадавшим в ростовском пожаре. Каждый желающий может принести сюда вещи, продукты питания, предметы первой необходимости. Затем мы отправим всю собранную гуманитарную помощь автотранспортом в Ростов", - сказал Булатов.

Он отметил, что мобильная группа активистов только что прибыла из Волгограда в Ростов-на-Дону для оказания необходимой помощи на месте.

"Мы также готовы оказать помощь партнерским организациям, которые помогают пострадавшим, и объединить наши усилия", - подчеркнул Булатов.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате ЧП погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.