Абызов: правительство сделает серьезные выводы по итогам трагедии в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство сделает серьезные выводы для системы госконтроля после трагедии в Кемерове, сказал ТАСС министр "Открытого правительства" Михаил Абызов.

"Сейчас не время для каких-то заявлений. Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет - обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС и Минздрава. Сейчас задача всех - справиться с этой трагедией и самое главное - помочь людям",- сказал он.

В пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека. Прибывший на место трагедии президент РФ Владимир Путин пообещал, что все виновные будут наказаны, назвав одной из причин произошедшего "преступную халатность и разгильдяйство".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил во вторник, что для окончательного ответа на вопрос о причине трагедии назначен ряд экспертиз. По уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром, задержали пять человек. По данным СК, пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, а многие двери оказались заблокированы, что затруднило эвакуацию людей. По словам главы СК, "система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала".