Сотни жителей Петербурга собрались на Дворцовой площади почтить память погибших в Кемерове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Более тысячи человек собрались во вторник вечером на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где началась акция памяти погибших при пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове. Траурное мероприятие началось с молебна, после которого с соболезнованиями выступил спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ТАСС.

"Очень тяжело говорить об этой трагедии. Тяжело, потому что погибли наши соотечественники и наши дети, но мы, скорбя, должны помнить о двух вещах: в минуту колоссального горя люди объединяются, но самое главное - мы должны беречь детей и делать все, чтобы их жизни никогда ничего не угрожало. Это наш долг перед всеми людьми - никогда не забывать извлекать уроки из страшных трагедий", - сказал Макаров.

Горожане приносят цветы и игрушки к образовавшемуся накануне стихийному мемориалу у подножия Александровской колонны, зажигают свечи. Многие из пришедших не могут сдержать слез. Перед началом акции на Дворцовую площадь пришел губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и возложил к подножию колонны букет темно-алых роз, перевязанных траурной лентой.

На здании Государственного Эрмитажа приспустили российский флаг в память о жертвах трагедии в Кемерове. На аккаунте музея в социальных сетях размещена картина бельгийского художника XIX века Яна Августа Хендрика Лейса "Обет", которая изображает женщину и детей в траурной средневековой одежде, зажигающих поминальные свечи в церкви. "Памяти жертв трагедии в Кемерово", - написали музейщики.

По предложению генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, с минуты молчания началось вечернее заседание Всемирного клуба петербуржцев, на котором ведущие деятели культуры Северной столицы обсуждали планы сохранения исторической памяти о блокаде Ленинграда.

Книга памяти

В Доме национальностей открыли книгу памяти, где петербуржцы оставляют записи со словами поддержки родственникам погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и всех жителей Кемеровской области. В первые часы акции памяти возложить цветы и оставить свои соболезнования пришли около 60 человек, рассказали ТАСС представители учреждения.

Рядом с книгой лежат красные гвоздики и белые розы, детские игрушки, стоят небольшие флаги Санкт-Петербурга и Российской Федерации, они приспущены.

"Среди тех, кто оставил записи в книге - представители дипломатического корпуса Литвы и Болгарии, представители городских комитетов и казачества. Среди частых записей: "Сил Вам, держитесь…", "В этот трудный час мы с Вами" и "Особенно жаль детей - жизнь у них только начиналась".

"Я думаю, что для каждого из нас, каждого гражданина России это огромная трагедия. Наш народ, наша страна как одна большая семья, и мы должны быть вместе всегда, и в радостные события, и в минуты таких страшных, ужасных трагедий. Мы должны поддерживать друг друга и я хотел выразить соболезнования всем родственникам, друзьям и близким тех, кто погиб на пожаре - Санкт-Петербург вместе с Кемерово",- рассказал ТАСС петербуржец Алексей Белов.

Книгу памяти, где любой петербуржец может выразить соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области, открыли во вторник в Санкт-Петербургском доме национальностей. Через три дня книгу планируют направить в правительство Кемеровской области, но в Доме национальностей не исключают, что могут продлить прием посетителей до субботы включительно.

Траур в Петербурге

В связи с объявленным в России 28 марта днем траура правительство Петербурга обратилось к жителям города с просьбой не проводить в этот день развлекательных мероприятий, а теле- и радиокомпаниям - воздержаться от показа увеселительных программ.

Все мероприятия в учреждениях культуры уже два дня начинаются с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", а многие петербургские театры в знак солидарности с кемеровчанами переносят или отменяют спектакли.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" заменил во вторник спектакль "Наш Авлабар" на "Записки юного врача", а Театр комедии им. Н.П. Акимова 28 марта отменил спектакль "Как важно быть серьезным". Коллектив театра "На Литейном" принял решение перенести на 16 апреля спектакль "#вотэтотеатр", а центр Михаила Шемякина перенес вернисаж выставки "Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые" на 30 марта. Михайловский театр решил 2 апреля исполнение оратории митрополита Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" посвятить памяти погибших в Кемерово.