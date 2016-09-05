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Путин: РФ и Япония в вопросе заключения мирного договора не должны искать "красные линии"

Политика
5 сентября, 16:58 UTC+3
Президент РФ особо подчеркнул, что Синдзо Абэ, с которым российский лидер поддерживает тесные отношения, является ярким политиком и хорошим оратором
Материал из 1 страницы
Владимир Путин и Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ

© Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не искать "красные линии" в ходе переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Давайте не будем искать "красных линий", давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем открывают движение в разные стороны, в обе стороны", - сказал российский лидер.

Путин особо подчеркнул, что японский премьер Синдзо Абэ, с которым российский лидер поддерживает тесные отношения, является ярким политиком и хорошим оратором. По словам российского президента, оба лидера общаются на "ты". "Но в данном случае ценность его появления, его выступления не в этом, а в том, что он продолжил реализацию своих идей по поводу этих восьми направлений нашего взаимодействия, - сказал глава государства. - Мы дополнительно об этом говорили, наметили определенные планы и шаги по движению для достижения этих целей".

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