Кириенко: смена главы Кемеровской области не предполагается

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА, /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Смена главы Кемеровской области Амана Тулеева не предполагается. Об этом заявил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ответ на вопрос ТАСС, не предполагается ли смена главы региона в связи с тяжелым состоянием здоровья, Кириенко отрицательно покачал головой.
"Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это - один из авторитетных российских губернаторов", - добавил представитель Кремля.
Как сообщалось ранее, Тулеев завершил лечение в ЦКБ управления делами президента РФ и 12 августа вернулся из Москвы в Кемерово. Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме. Дату возвращения Амана Тулеева к работе должны определить врачи.
В мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которую ему провели в немецкой клинике. После хирургического вмешательства возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.