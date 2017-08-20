Кириенко: смена главы Кемеровской области не предполагается

БАКАЛЬСКАЯ КОСА, /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Смена главы Кемеровской области Амана Тулеева не предполагается. Об этом заявил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ответ на вопрос ТАСС, не предполагается ли смена главы региона в связи с тяжелым состоянием здоровья, Кириенко отрицательно покачал головой.

"Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это - один из авторитетных российских губернаторов", - добавил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Тулеев завершил лечение в ЦКБ управления делами президента РФ и 12 августа вернулся из Москвы в Кемерово. Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме. Дату возвращения Амана Тулеева к работе должны определить врачи.

В мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которую ему провели в немецкой клинике. После хирургического вмешательства возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.