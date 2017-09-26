Мантуров назвал Никитина "грамотным и креативным специалистом"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пожелал своему бывшему первому заместителю Глебу Никитину, назначенному и.о. губернатора Нижегородской области, реализации накопленного опыта и положительных качеств. Об этом он сказал во вторник журналистам.

"Пожелаю, чтобы он так же, как и в министерстве, но на конкретном отведенном участке реализовал тот опыт, те знания и свои положительные качества. Чтобы жители Нижегородской области, - уверен, они очень быстро почувствуют его приход в область, потому что он очень креативный, грамотный. Он въедливо все от начала и до конца доводит", - сказал он.

Мантуров назвал Никитина командным и грамотным специалистом. "Будем думать, кому можно передать эту работу (первого заместителя - прим. ТАСС). Пока это все свалится на мои плечи", - добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник в Кремле встречу с Глебом Никитиным, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.

"Президент провел рабочую встречу с Глебом Никитиным, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства принял отставку Валерия Шанцева, который возглавлял Нижегородскую область с 2005 года.