Врио главы Кузбасса рассказал о своих задачах на новом посту

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии представления в новом статусе назвал своей основной задачей "погружение в особенности региона".

"Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут", - сказал Цивилев.

Он также подчеркнул, что будет работать со сложившейся командой.

"Я намерен работу строить с жителями Кузбасса и на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди, мы будем продолжать работу", - сказал он.

Цивилев начнет с 3 апреля встречи с родственниками пострадавших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Я с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся (родственников пострадавших - прим. ТАСС), кто не успел по временным рамкам попасть к Аману Гумировичу (Тулееву - прим. ТАСС)", - сказал Цивилев.

"С каждым родственником мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие, долгие годы. Особенно это касается детей, которые остались без родителей", - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, детей необходимо довести не только до момента физического становления, но и до становления в качестве достойных граждан. "Мы должны пройти вместе с ними школу, институт", - подчеркнул Цивилев.

Церемония представления нового главы региона началась с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

"Я представление хочу начать со слов о том, что у нас девять дней (с момента гибели людей - прим. ТАСС). Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал, открывая церемонию, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Меняйло также добавил, что после пожара в торговом центре Цивилев "был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий".

"Уверен, что Сергей Евгеньевич внесет свой вклад в социально-экономическое развитие региона, основу которого составляет горнодобывающая промышленность, сделает все, чтобы обеспечить общественно-политическую стабильность в этот непростой для области период", - сказал Меняйло.

Прежний губернатор Аман Тулеев досрочно сложил полномочия после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 и пострадали 79 человек.