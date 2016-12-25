Шойгу из Москвы лично руководит операцией в районе Черного моря, где упал Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично руководит поисково-спасательной операцией в Черном море, где в воскресенье потерпел крушение военный самолет Ту-154. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Управление поисково-спасательной операцией осуществляется из Национального центра управления обороной под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции и оперативно принимает необходимые решения", - добавили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что в Сочи прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны генералом армии Павлом Поповым.

Кроме того, в работе участвуют представители Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, которым оказывается максимальное содействие для расследования авиакатастрофы.