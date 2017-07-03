Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной

Происшествия
3 июля, 20:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, июля. /ТАСС

В результате трагедии погибли шесть человек, включая четверых детей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© mchs.gov.ru

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Люди в лодке, перевернувшейся в воскресенье вечером на озере Максимка в Челябинской области, праздновали школьный выпускной. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Смотрите также
Дети возвращаются в парк-отель "Сямозеро" в Пряжинском районе, 19 июня 2016 года

Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье

"Несколько семей (на озере Максимка - прим. ТАСС) отмечали хорошее событие: девочка закончила с отличием школу. Водоем не приспособлен для купания, вода холодная, мутная. Лодка была перегружена. Очевидно, что взрослые употребляли спиртные напитки - это тоже отягчающий фактор", - сказал журналистам замгубернатора.

Как сообщили в пресс-центре следственного управления СК России по Челябинской области, вечером 2 июля из озера извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и с детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась.

Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Позже в ходе поисковых работ обнаружены тела 8-летнего и 15-летнего мальчиков, также установлено, что четверо детей смогли спастись.

По информации администрации Чесменского района, подобное происшествие за последние годы на озере Максимка произошло впервые. По данным главного управления МЧС по Челябинской области, глубина озера варьируется от 1,5 м до 6 м.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Смотрите также

Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести

МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегруза

Власти Челябинской области окажут материальную помощь семьям погибших на озере Максимка

Владелец перевернувшейся на озере Максимка лодки не имел прав на управление плавсредством

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП с лодкой в Челябинской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной
7
Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен
Темы дня
Загрузка...
Реклама