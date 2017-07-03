Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Люди в лодке, перевернувшейся в воскресенье вечером на озере Максимка в Челябинской области, праздновали школьный выпускной. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

"Несколько семей (на озере Максимка - прим. ТАСС) отмечали хорошее событие: девочка закончила с отличием школу. Водоем не приспособлен для купания, вода холодная, мутная. Лодка была перегружена. Очевидно, что взрослые употребляли спиртные напитки - это тоже отягчающий фактор", - сказал журналистам замгубернатора.

Как сообщили в пресс-центре следственного управления СК России по Челябинской области, вечером 2 июля из озера извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и с детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась.

Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Позже в ходе поисковых работ обнаружены тела 8-летнего и 15-летнего мальчиков, также установлено, что четверо детей смогли спастись.

По информации администрации Чесменского района, подобное происшествие за последние годы на озере Максимка произошло впервые. По данным главного управления МЧС по Челябинской области, глубина озера варьируется от 1,5 м до 6 м.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".