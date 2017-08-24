Федотов считает "половинчатым" решение суда о домашнем аресте Серебренникова

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов охарактеризовал решение суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова как половинчатое.
"С одной стороны, суду хватило мудрости не отправлять в СИЗО всемирно известного режиссера. С другой стороны, не думаю, что была необходимость в домашнем аресте, суд мог ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении, чтобы не создавать трудностей в театральной работе Серебренникова", - сказал глава СПЧ ТАСС в четверг.
Федотов выразил уверенность, что Серебренников не собирался скрываться от следствия. "Поэтому решение суда можно назвать половинчатым", - пояснил правозащитник.
Он также заверил, что Совет будет "очень внимательно следить за развитием этой ситуации с тем, чтобы в случае необходимости представить доклад главе государства".
Кирилл Серебренников был задержан 22 августа по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". 23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.