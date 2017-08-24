Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федотов считает "половинчатым" решение суда о домашнем аресте Серебренникова

Происшествия
24 августа, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Глава СПЧ считает, что "суд мог ограничиться подпиской о невыезде, чтобы не создавать трудностей в театральной работе" режиссера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов охарактеризовал решение суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова как половинчатое.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"С одной стороны, суду хватило мудрости не отправлять в СИЗО всемирно известного режиссера. С другой стороны, не думаю, что была необходимость в домашнем аресте, суд мог ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении, чтобы не создавать трудностей в театральной работе Серебренникова", - сказал глава СПЧ ТАСС в четверг.

Федотов выразил уверенность, что Серебренников не собирался скрываться от следствия. "Поэтому решение суда можно назвать половинчатым", - пояснил правозащитник.

Он также заверил, что Совет будет "очень внимательно следить за развитием этой ситуации с тем, чтобы в случае необходимости представить доклад главе государства".

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". 23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

Смотрите также

Матвиенко: общественный контроль за делом Серебренникова гарантирует законность процесса

Мединский назвал арест Серебренникова "очень печальной ситуацией"

Серебренников отказался комментировать решение суда о своем домашнем аресте

Федотов озадачен задержанием Серебренникова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Федотов, Михаил Александрович Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 9,5-10%
7
"КиберБеркут" утверждает, что на Украине действуют американские биологические лаборатории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама