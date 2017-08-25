Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проходящие суда ночью будут искать пропавшего без вести в ДТП с автобусом на Кубани

Происшествия
25 августа, 21:48 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, августа. /ТАСС

По словам главы регионального МЧС, работы осложнены тем, что "никто точно не знает, сколько человек было в автобусе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Проходящие морские суда ночью продолжат поиски в акватории Черного моря без вести пропавшего рабочего в результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

"Всю ночь будут мониторинговые мероприятия проходить. По движению течения будут привлечены все морские суда, которые будут находиться в этом районе, в случае обнаружения тел либо каких-то предметов", - сказал Тарарыкин.

Смотрите также
Поисково-спасательные работы в районе падения автобуса

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

По его словам, поиски осложнены тем, что "никто точно не знает, сколько человек было в автобусе". "По предварительным данным, один человек прошел через КПП, он мог сесть в автобус, его нет дома, он не берет трубку мобильного телефона. Считается, что в автобусе находилось 50 человек. Мы будем работать до того периода, пока поймем, что работы не приносят пользы и их пора сворачивать", - добавил Тарарыкин.

Вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море в пятницу утром. Согласно опубликованным спискам погибших, жертвами аварии стали 18 человек, позднее одного из них объявили пропавшим без вести. Пострадавшими числятся 33 человека.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил субботу, 26 августа, днем траура в регионе. Родственникам погибших в ДТП жителей края выплатят по 1 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
3
Противостояние на крышах Петербурга: восторженные зрители и рассерженные жители
4
Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Японские ученые сняли на видео морского слизня на рекордной восьмикилометровой глубине
7
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама