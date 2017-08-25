Проходящие суда ночью будут искать пропавшего без вести в ДТП с автобусом на Кубани

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Проходящие морские суда ночью продолжат поиски в акватории Черного моря без вести пропавшего рабочего в результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.
"Всю ночь будут мониторинговые мероприятия проходить. По движению течения будут привлечены все морские суда, которые будут находиться в этом районе, в случае обнаружения тел либо каких-то предметов", - сказал Тарарыкин.
По его словам, поиски осложнены тем, что "никто точно не знает, сколько человек было в автобусе". "По предварительным данным, один человек прошел через КПП, он мог сесть в автобус, его нет дома, он не берет трубку мобильного телефона. Считается, что в автобусе находилось 50 человек. Мы будем работать до того периода, пока поймем, что работы не приносят пользы и их пора сворачивать", - добавил Тарарыкин.
Вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море в пятницу утром. Согласно опубликованным спискам погибших, жертвами аварии стали 18 человек, позднее одного из них объявили пропавшим без вести. Пострадавшими числятся 33 человека.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил субботу, 26 августа, днем траура в регионе. Родственникам погибших в ДТП жителей края выплатят по 1 млн рублей.