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Суд приобщил к делу "тверского стрелка" иск нового потерпевшего на 1,5 млн рублей

Происшествия
30 августа, 16:18 UTC+3 ТАСС

Ранее родственники убитых заявили иски о компенсации морального вреда на сумму 7,5 млн рублей

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ТАСС, 30 августа. Тверской областной суд приобщил к делу Сергея Егорова, которого обвиняют в убийстве девяти человек в дачном кооперативе, еще один иск на 1,5 млн рублей от потерпевшего. Об этом сообщили в среду ТАСС в инстанции.

"Сегодня в суде допросили еще одного потерпевшего, который не явился в суд вчера. Он заявил иск о компенсации морального вреда на 1,5 млн рублей. Суд приобщил к делу этот иск. Разрешение всех исков состоится при оглашении приговора", - сказали в суде.

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Как сообщалось ранее, в областном суде проходит допрос свидетелей по делу о массовом убийстве в Тверской области. Накануне допрашивали родственников убитых, которые проходят по делу потерпевшими. Они заявили иски о компенсации морального вреда на сумму 7,5 млн рублей, суд также приобщил их к делу. Общая сумма компенсаций в настоящее время составила 9 млн рублей.

В суде добавили, что в заседании объявлен перерыв до 31 августа.

"Завтра запланировано исследование материалов дела. Также суду предстоит выяснить вопрос о том, будет ли Егоров давать показания или попросит огласить ранее данные на следствии", - отметили в инстанции.

Дело "тверского стрелка"

ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Между участниками застолья возник конфликт, после чего Егоров покинул компанию. Вооружившись охотничьим карабином, он вернулся на участок и расстрелял девять человек. Одной женщине, Марине Коныгиной, удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.

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В среду на заседании суда Коныгина, которая проходит по делу свидетелем, рассказала что, по ее мнению, конфликт с убитыми спровоцировал сам Егоров.

В этот же день в суде был допрошен сотрудник полиции, принимавший участие в задержании Егорова. Он показал, что задержанный просил застрелить его якобы при попытке к бегству.

Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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