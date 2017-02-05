Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бенди

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом со счетом 3:4 проиграла команде Швеции в финале чемпионата мира, который прошел в шведском Сандвикене.

Это был второй матч на турнире между российской и шведской сборными, первый завершился убедительной победой скандинавов - 10:6. Однако финальный матч проходил по совершенно другому сценарию: россияне полностью переиграли соперника в первом тайме, на перерыв они ушли, ведя в счете 3:1. Как после матча рассказал журналистам нападающий сборной России Евгений Иванушкин, догнавший по числу голов на чемпионатах мира рекордсмена Сергея Обухова (в активе обоих - по 154 мяча), тренерский штаб призвал игроков команды сконцентрироваться в первую очередь на обороне, что и было сделано. Но во втором тайме шведы перехватили инициативу, умело используя стандартные положения, они сравняли счет, а в добавленное ко второму тайму время после очередного розыгрыша углового забили победный гол.

Главный тренер российской сборной Сергей Мяус неудачную игру команды во второй половине матча связал с физической усталостью лидеров - Юрия Шардакова, Сергея Шабурова, Яниса Бефуса.

Кроме того, в концовке матча 10-минутное удаление заработал полузащитник сборной России Максим Ишкельдин. Президент международной федерации бенди, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в беседе с корреспондентом ТАСС назвал удаление несправедливым. По его мнению, в одном из моментов шведскую команду следовало наказать пенальти. При этом Скрынник подчеркнул, что несмотря на данные ошибки, в целом уровень судейства был нормальным.

В Хабаровске вернем золото по-честному

Шведы прервали серию сборной России из четырех подряд побед на чемпионатах мира. Невзирая на успехи российской команды, именно шведская сборная считалась безоговорочным фаворитом финала. Ввиду упорной борьбы в решающем матче, по мнению и Муяса, и Скрынника, результат сборной России на чемпионате мира можно считать более чем успешным. Вратарь команды Роман Черных и вовсе оценил выступление команды на "отлично". Иванушкин отметил, что у сборной России "очень много недоброжелателей, и не только в Швеции". "Наверное, никто не ожидал от нас такого матча, все думали, что шведы положат нас на лопатки, но мы так на финал не настраиваемся", - сказал нападающий.

Представители сборной России на протяжении турнира не раз отмечали, что для хозяев создаются более комфортные условия, в частности, когда речь шла о календаре соревнований. Мяус после финала заявил журналистам, что в Хабаровске, где пройдет чемпионат мира - 2018, сборная России будет возвращать золото "без инсинуаций".

Слабый ажиотаж

Другая претензия к организаторам - слабая посещаемость: на финале чемпионата мира четырехтысячная "Йоранссон Арена" была заполнена только на две трети, хотя в Швеции бенди считается одним из самых популярных игровых видов спорта. К примеру, финальные матчи последних чемпионатов мира, проходившие в Ульяновске, Хабаровске и Иркутске, собирали более 10 тысяч зрителей, а если же углубиться в историю бенди, то в Архангельске в 1999 году на финале мирового первенства, несмотря на 30-градусный мороз, присутствовало около 12 тысяч болельщиков - стадион "Водник" был переполнен. Рекорд посещаемости финалов чемпионатов мира был установлен в 2007 году - в Кемерове на матче Россия - Швеция (3:1) собралось около 35 тысяч зрителей.

Состав будет обновляться и дальше

В Сандвикене не играл девятикратный чемпион мира, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Сергей Ломанов-младший - в сборную он не был вызван, поскольку руководство национальной федерации хоккея с мячом приняло решение обновить состав. Мяус заверил, что о невызове Ломанова не жалеет и сходить с намеченного пути не намерен - состав будет обновляться и дальше. "Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера - еще и юноши. Есть из кого выбирать", - отметил он.

12-я победа шведов

Российская команда не может победить шведскую на чемпионатах мира с 2015 года - в последний раз это произошло в финале турнира в Хабаровске, после чего последовали три поражения - в финале нынешнего турнира, а также на групповых этапах в 2016 и 2017 годах (3:6 и 6:10 соответственно).

Шведская сборная выиграла чемпионат мира в 12-й раз в истории. Также на ее счету 17 серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекорд принадлежит сборной СССР/России, в активе которой 24 победы на чемпионатах мира. 11 раз отечественная команда была второй и два раза - третьей.

Сборная Финляндии, ранее в матче за третье место обыгравшая норвежцев (11:1), выигрывала чемпионат мира один раз - в 2004 году, восемь раз завоевывала серебряные медали, 20 раз - бронзовые.