Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бенди

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САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по хоккею с мячом со счетом 3:4 проиграла команде Швеции в финале чемпионата мира, который прошел в шведском Сандвикене.
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
Это был второй матч на турнире между российской и шведской сборными, первый завершился убедительной победой скандинавов - 10:6. Однако финальный матч проходил по совершенно другому сценарию: россияне полностью переиграли соперника в первом тайме, на перерыв они ушли, ведя в счете 3:1. Как после матча рассказал журналистам нападающий сборной России Евгений Иванушкин, догнавший по числу голов на чемпионатах мира рекордсмена Сергея Обухова (в активе обоих - по 154 мяча), тренерский штаб призвал игроков команды сконцентрироваться в первую очередь на обороне, что и было сделано. Но во втором тайме шведы перехватили инициативу, умело используя стандартные положения, они сравняли счет, а в добавленное ко второму тайму время после очередного розыгрыша углового забили победный гол.
Главный тренер российской сборной Сергей Мяус неудачную игру команды во второй половине матча связал с физической усталостью лидеров - Юрия Шардакова, Сергея Шабурова, Яниса Бефуса.
Кроме того, в концовке матча 10-минутное удаление заработал полузащитник сборной России Максим Ишкельдин. Президент международной федерации бенди, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник в беседе с корреспондентом ТАСС назвал удаление несправедливым. По его мнению, в одном из моментов шведскую команду следовало наказать пенальти. При этом Скрынник подчеркнул, что несмотря на данные ошибки, в целом уровень судейства был нормальным.
Шведы прервали серию сборной России из четырех подряд побед на чемпионатах мира. Невзирая на успехи российской команды, именно шведская сборная считалась безоговорочным фаворитом финала. Ввиду упорной борьбы в решающем матче, по мнению и Муяса, и Скрынника, результат сборной России на чемпионате мира можно считать более чем успешным. Вратарь команды Роман Черных и вовсе оценил выступление команды на "отлично". Иванушкин отметил, что у сборной России "очень много недоброжелателей, и не только в Швеции". "Наверное, никто не ожидал от нас такого матча, все думали, что шведы положат нас на лопатки, но мы так на финал не настраиваемся", - сказал нападающий.
Представители сборной России на протяжении турнира не раз отмечали, что для хозяев создаются более комфортные условия, в частности, когда речь шла о календаре соревнований. Мяус после финала заявил журналистам, что в Хабаровске, где пройдет чемпионат мира - 2018, сборная России будет возвращать золото "без инсинуаций".
Другая претензия к организаторам - слабая посещаемость: на финале чемпионата мира четырехтысячная "Йоранссон Арена" была заполнена только на две трети, хотя в Швеции бенди считается одним из самых популярных игровых видов спорта. К примеру, финальные матчи последних чемпионатов мира, проходившие в Ульяновске, Хабаровске и Иркутске, собирали более 10 тысяч зрителей, а если же углубиться в историю бенди, то в Архангельске в 1999 году на финале мирового первенства, несмотря на 30-градусный мороз, присутствовало около 12 тысяч болельщиков - стадион "Водник" был переполнен. Рекорд посещаемости финалов чемпионатов мира был установлен в 2007 году - в Кемерове на матче Россия - Швеция (3:1) собралось около 35 тысяч зрителей.
В Сандвикене не играл девятикратный чемпион мира, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Сергей Ломанов-младший - в сборную он не был вызван, поскольку руководство национальной федерации хоккея с мячом приняло решение обновить состав. Мяус заверил, что о невызове Ломанова не жалеет и сходить с намеченного пути не намерен - состав будет обновляться и дальше. "Мы будем чаще ездить на сборы, привлекать больше молодых ребят. У нас юниоры стали чемпионами мира, а вчера - еще и юноши. Есть из кого выбирать", - отметил он.
Российская команда не может победить шведскую на чемпионатах мира с 2015 года - в последний раз это произошло в финале турнира в Хабаровске, после чего последовали три поражения - в финале нынешнего турнира, а также на групповых этапах в 2016 и 2017 годах (3:6 и 6:10 соответственно).
Шведская сборная выиграла чемпионат мира в 12-й раз в истории. Также на ее счету 17 серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекорд принадлежит сборной СССР/России, в активе которой 24 победы на чемпионатах мира. 11 раз отечественная команда была второй и два раза - третьей.
Сборная Финляндии, ранее в матче за третье место обыгравшая норвежцев (11:1), выигрывала чемпионат мира один раз - в 2004 году, восемь раз завоевывала серебряные медали, 20 раз - бронзовые.