От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею — 2017

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В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая. На предварительном этапе участники разбиты на две группы. Группа А сыграет в Кельне (Германия), ее составили команды России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
В группу В, матчи которой пройдут в Париже, вошли сборные Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. В четвертьфиналы выйдут команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е.
Париж примет матчи элитного турнира чемпионата мира по хоккею впервые с 1951 года. Восемь команд сыграют на знаменитой многофункциональной арене "Берси", где ежегодно проходят такие соревнования, как теннисный турнир серии "Мастерс", парижский этап "Гран-при" по фигурному катанию или "Большой шлем" по дзюдо.
Спортивный комплекс "Берси" (с 2015 года он официально называется "АккорХотелс Арена") открылся в 1984 году. В январе стадион уже принимал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. В нынешнем году здесь запланированы концерты таких звезд, как Deep Purple, Фил Коллинз, Робби Уильямс, Селин Дион, Metallica, Леди Гага и Элтон Джон.
Во время чемпионата мира по хоккею вместимость "Берси" составит 13 437 зрителей. Парижская арена примет матчи группы В и два четвертьфинала. Остальные встречи, в том числе полуфиналы, матч за третье место и финал, пройдут в германском Кельне — на "Ланксесс-Арене", где выступает местный клуб "Кельнер Хайе".
Арена была открыта в 1998 году. В 2001 и 2010 годах здесь уже проходили матчи чемпионата мира по хоккею. На хоккейных матчах "Ланксесс-Арена" вмещает 18 500 зрителей. Здесь также проходят многочисленные спортивные и развлекательные мероприятия.
Группа А
Пятикратный чемпион мира (сборная СССР выигрывала титул 22 раза). Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, бронзовый призер 2002 года.
Чемпион мира 1933 и 1960 годов, олимпийский чемпион 1960 и 1980 годов. Обладатель Кубка мира 1996 года.
Девятикратный чемпион мира. Олимпийский чемпион 1994 и 2006 годов. Финалист Кубка Канады 1984 года.
Чемпион мира 2002 года. Лучший результат на Олимпийских играх — четвертое место в 2010 году. Четвертьфиналист Кубка мира 2004 года.
Серебряный призер чемпионатов мира 1930 и 1953 годов. Бронзовый призер Олимпийских игр 1932 и 1976 годов. Четвертьфиналист Кубка мира 1996 и 2004 годов.
Лучший результат на чемпионатах мира — 7-е место (1997, 2004, 2009 годы). Лучший результат на Олимпийских играх — 8-е место (2014 год).
Лучший результат на чемпионатах мира — 8-е место (2010, 2016 годы). В Олимпийских играх не участвовала.
Лучший результат на чемпионатах мира — 4-е место (1953 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 7-е место (1956 год).
Группа B
26-кратный чемпион мира. Девятикратный победитель Олимпийских игр. Четырехкратный обладатель Кубка Канады, обладатель Кубка мира 2004 и 2016 годов.
Чемпион мира 1995 и 2011 годов. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 и 2006 годов, четырехкратный бронзовый призер Олимпиады. Финалист Кубка мира 2004 года.
Шестикратный чемпион мира (сборная Чехословакии побеждала 12 раз). Олимпийский чемпион 1998 года. Полуфиналист Кубка мира 2004 года.
Серебряный призер чемпионатов мира 1935 и 2013 годов. Бронзовый призер Олимпийских игр 1928 и 1948 годов.
Лучший результат на чемпионатах мира — 6-е место (2006 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 4-е место (2002 год).
Лучший результат на чемпионатах мира — 4-е место (1951 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 8-е место (1972 год).
Лучший результат на чемпионатах мира — 6-е место (1930 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 5-е место (1920, 1924 годы).
Лучший результат на чемпионатах мира — 13-е место (2002, 2005 годы). Участвовала в Олимпиаде 2014 года (7-е место).
ЧМ по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая
Первый чемпионат мира прошел в 1920 году в бельгийском Антверпене — в рамках Олимпийских игр, причем летних. Вплоть до 1968 года олимпийские хоккейные турниры одновременно носили статус чемпионатов мира.
Первое самостоятельное мировое первенство состоялось в 1930 году сразу в трех странах — Франции (Шамони), Германии (Берлин) и Австрии (Вена). До 1953 года на чемпионатах мира доминировала сборная Канады, представленная чаще всего любительскими командами, — канадцы за этот период завоевали 16 титулов, по разу отдав первенство сборным США, Великобритании и Чехословакии.
В 1954 году на чемпионате мира в Стокгольме впервые выступила сборная СССР, завоевав главный титул. И хотя в следующее десятилетие канадцы победили трижды против двух титулов у советской сборной, с 1963 по 1971 год сборная СССР стала сильнейшей в мире девять раз подряд (два титула завоевав на Олимпийских играх).
С 1961 по 1994 год канадцы не выиграют ни одного чемпионата мира, тогда как сборная СССР станет самой титулованной командой планеты, к распаду страны завоевав золотые медали 22 раза. Успехам советского хоккея во многом способствовала и существовавшая в те годы круговая система проведения чемпионатов мира, более привычная для отечественных команд.
В 1992 году, когда на мировом первенстве в Чехословакии появилась сборная России, произошло кардинальное изменение в формуле — был введен плей-офф. Российская команда в итоге победила на чемпионате мира 1993 года в Германии, после чего "замолчала" на 15 лет.
Матчи группового этапа ЧМ по хоккею пройдут с 5 по 16 мая
За последние 25 лет формула чемпионатов мира по хоккею не раз менялась, неизменным оставалось лишь определение победителя в финальном матче. Количество участников элитной группы уже много лет составляет 16 команд.
На нынешнем турнире команды вновь будут разбиты на две группы, где проведут по семь матчей. По итогам групповых турниров определятся четвертьфиналисты, затем будут сыграны полуфинал, матч за третье место и финал. Команды, занявшие последние места в группах, покинут элитный дивизион.
Почти 100 лет назад преимущество канадской сборной над соперниками было огромным. Именно в те годы был установлен рекорд результативности — в 1924 году в рамках Олимпиады во французском Шамони Гарри Уотсон забросил в пяти матчах 37 шайб и набрал 46 очков. Канадцы победили во всех пяти матчах турнира, поразив ворота соперников в общей сложности 110 раз, а Уотсон во встрече со швейцарцами (33:0) отличился 13 раз — и это тоже рекорд.
Впрочем, составы канадской команды постоянно менялись, и рекорды результативности за всю историю чемпионатов мира принадлежат советским хоккеистам. Борис Михайлов забросил в общей сложности 98 шайб, он же является лучшим бомбардиром — 169 (98 + 71) очков.
Его партнер по звену Владимир Петров на чемпионате мира 1973 года сделал рекордные 16 результативных передач. Тогда же он забросил 18 шайб, что остается лучшим результатом в истории отечественных команд. Для сборной России рекордным является достижение Евгения Малкина — 11 голов в 2012 году.
Два советских хоккеиста являются 10-кратными чемпионами мира — это защитник Александр Рагулин (с 1963 по 1973 год) и голкипер Владислав Третьяк (1970–1983 годы). Чаще других на чемпионатах мира в элитной группе играл финский защитник Петтери Нуммелин — 15 раз (с 1995 по 2015 год). Чешский защитник Иржи Холик сыграл рекордные 123 матча на 11 мировых первенствах с 1965 по 1977 год.
Несмотря на разгромы соперников на Олимпиаде/чемпионате мира 1924 года, самую крупную победу в истории ЧМ канадцы одержали позднее. В 1949 году "кленовые листья" забросили 47 безответных шайб в ворота датчан.
Победная серия сборной СССР на чемпионатах мира составляет девять турниров — с 1963 по 1971 год, два из которых прошли в рамках Олимпийских игр. Канадцы побеждали шесть раз подряд на самых первых турнирах — с 1920 по 1932 год. В 1978–83 годах сборная СССР стала чемпионом мира пять раз подряд (в олимпийском 1980 году турнир не состоялся), с тех пор более двух лет подряд побеждали на мировых первенствах лишь чехи — в 1999–2001 годах.
Продолжающий карьеру в НХЛ чешский форвард Яромир Ягр на чемпионате мира 2015 года забросил шесть шайб — в возрасте 43 лет, являясь самым возрастным хоккеистом, забивавшим на мировых первенствах.
Евгений Трушин