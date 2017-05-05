От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею — 2017

В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая. На предварительном этапе участники разбиты на две группы. Группа А сыграет в Кельне (Германия), ее составили команды России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

В группу В, матчи которой пройдут в Париже, вошли сборные Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. В четвертьфиналы выйдут команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е.

Арены чемпионата мира

Париж примет матчи элитного турнира чемпионата мира по хоккею впервые с 1951 года. Восемь команд сыграют на знаменитой многофункциональной арене "Берси", где ежегодно проходят такие соревнования, как теннисный турнир серии "Мастерс", парижский этап "Гран-при" по фигурному катанию или "Большой шлем" по дзюдо.

Спортивный комплекс "Берси" (с 2015 года он официально называется "АккорХотелс Арена") открылся в 1984 году. В январе стадион уже принимал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. В нынешнем году здесь запланированы концерты таких звезд, как Deep Purple, Фил Коллинз, Робби Уильямс, Селин Дион, Metallica, Леди Гага и Элтон Джон.

Во время чемпионата мира по хоккею вместимость "Берси" составит 13 437 зрителей. Парижская арена примет матчи группы В и два четвертьфинала. Остальные встречи, в том числе полуфиналы, матч за третье место и финал, пройдут в германском Кельне — на "Ланксесс-Арене", где выступает местный клуб "Кельнер Хайе".

Арена была открыта в 1998 году. В 2001 и 2010 годах здесь уже проходили матчи чемпионата мира по хоккею. На хоккейных матчах "Ланксесс-Арена" вмещает 18 500 зрителей. Здесь также проходят многочисленные спортивные и развлекательные мероприятия.

Команды

Группа А

Сборная России

Пятикратный чемпион мира (сборная СССР выигрывала титул 22 раза). Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, бронзовый призер 2002 года.

Место на ЧМ-2016: 3-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 2-е.

Главный тренер: Олег Знарок. Возглавляет команду с 2014 года.

Лидер: нападающий Сергей Мозякин.

Сборная США

Чемпион мира 1933 и 1960 годов, олимпийский чемпион 1960 и 1980 годов. Обладатель Кубка мира 1996 года.

Место на ЧМ-2016: 4-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 4-е.

Главный тренер: Джефф Блашилл.

Лидер: нападающий Джек Эйкел.

Сборная Швеции

Девятикратный чемпион мира. Олимпийский чемпион 1994 и 2006 годов. Финалист Кубка Канады 1984 года.

Место на ЧМ-2016: 6-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 5-е.

Главный тренер: Рикард Гренборг. Возглавляет команду с 2016 года (в сборных страны работает с 2006 года).

Лидер: защитник Виктор Хедман.

Сборная Словакии

Чемпион мира 2002 года. Лучший результат на Олимпийских играх — четвертое место в 2010 году. Четвертьфиналист Кубка мира 2004 года.

Место на ЧМ-2016: 9-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 8-е.

Главный тренер: Здено Цигер.

Лидер: защитник Михал Серсен.

Сборная Германии

Серебряный призер чемпионатов мира 1930 и 1953 годов. Бронзовый призер Олимпийских игр 1932 и 1976 годов. Четвертьфиналист Кубка мира 1996 и 2004 годов.

Место на ЧМ-2016: 7-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 10-е.

Главный тренер: Марко Штурм. Возглавляет команду с 2015 года.

Лидер: нападающий Тобиас Ридер.

Сборная Латвии

Лучший результат на чемпионатах мира — 7-е место (1997, 2004, 2009 годы). Лучший результат на Олимпийских играх — 8-е место (2014 год).

Место на ЧМ-2016: 13-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 12-е.

Главный тренер: Боб Хартли. Возглавляет команду с 2016 года.

Лидер: нападающий Каспарс Даугавиньш.

Сборная Дании

Лучший результат на чемпионатах мира — 8-е место (2010, 2016 годы). В Олимпийских играх не участвовала.

Место на ЧМ-2016: 8-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 13-е.

Главный тренер: Янне Карлссон. Возглавляет команду с 2013 года.

Лидер: нападающий Николай Элерс.

Сборная Италии

Лучший результат на чемпионатах мира — 4-е место (1953 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 7-е место (1956 год).

Место на ЧМ-2016: 2-е в дивизионе I группы А.

Место в рейтинге ИИХФ: 18-е.

Главный тренер: Стефан Майр. Возглавляет команду с 2014 года.

Лидер: защитник Томас Ларкин.

Группа B

Сборная Канады

26-кратный чемпион мира. Девятикратный победитель Олимпийских игр. Четырехкратный обладатель Кубка Канады, обладатель Кубка мира 2004 и 2016 годов.

Место на ЧМ-2016: 1-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 1-е.

Главный тренер: Джон Купер.

Лидер: нападающий Мэтт Дюшен.

Сборная Финляндии

Чемпион мира 1995 и 2011 годов. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 и 2006 годов, четырехкратный бронзовый призер Олимпиады. Финалист Кубка мира 2004 года.

Место на ЧМ-2016: 2-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 3-е.

Главный тренер: Лаури Марьямяки. Возглавляет команду с 2016 года (в тренерском штабе с 2013 года).

Лидер: нападающий Себастьян Ахо.

Сборная Чехии

Шестикратный чемпион мира (сборная Чехословакии побеждала 12 раз). Олимпийский чемпион 1998 года. Полуфиналист Кубка мира 2004 года.

Место на ЧМ-2016: 5-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 6-е.

Главный тренер: Йозеф Яндач. Возглавляет команду с 2016 года (входил в тренерский штаб в 2008–10 и 2015–16 годах).

Лидер: нападающий Давид Пастрняк.

Сборная Швейцарии

Серебряный призер чемпионатов мира 1935 и 2013 годов. Бронзовый призер Олимпийских игр 1928 и 1948 годов.

Место на ЧМ-2016: 11-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 7-е.

Главный тренер: Патрик Фишер. Возглавляет команду с 2015 года (входил в тренерский штаб в 2013–14 годах).

Лидер: защитник Рафаэль Диас.

Сборная Белоруссии

Лучший результат на чемпионатах мира — 6-е место (2006 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 4-е место (2002 год).

Место на ЧМ-2016: 12-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 9-е.

Главный тренер: Дэйв Льюис. Возглавляет команду с 2014 года.

Лидер: нападающий Андрей Костицын.

Сборная Норвегии

Лучший результат на чемпионатах мира — 4-е место (1951 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 8-е место (1972 год).

Место на ЧМ-2016: 10-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 11-е.

Главный тренер: Петтер Торесен. Возглавляет команду с 2016 года.

Лидер: нападающий Патрик Торесен.

Сборная Франции

Лучший результат на чемпионатах мира — 6-е место (1930 год). Лучший результат на Олимпийских играх — 5-е место (1920, 1924 годы).

Место на ЧМ-2016: 14-е.

Место в рейтинге ИИХФ: 14-е.

Главный тренер: Дэйв Хендерсон. Возглавляет команду с 2004 года.

Лидер: нападающий Стефан да Коста.

Сборная Словении

Лучший результат на чемпионатах мира — 13-е место (2002, 2005 годы). Участвовала в Олимпиаде 2014 года (7-е место).

Место на ЧМ-2016: 1-е в дивизионе I группы А.

Место в рейтинге ИИХФ: 15-е.

Главный тренер: Ник Зупанчич. Возглавляет команду с 2015 года (в тренерском штабе в 2010–14 годах).

Лидер: нападающий Ян Муршак.

История

Первый чемпионат мира прошел в 1920 году в бельгийском Антверпене — в рамках Олимпийских игр, причем летних. Вплоть до 1968 года олимпийские хоккейные турниры одновременно носили статус чемпионатов мира.

Первое самостоятельное мировое первенство состоялось в 1930 году сразу в трех странах — Франции (Шамони), Германии (Берлин) и Австрии (Вена). До 1953 года на чемпионатах мира доминировала сборная Канады, представленная чаще всего любительскими командами, — канадцы за этот период завоевали 16 титулов, по разу отдав первенство сборным США, Великобритании и Чехословакии.

В 1954 году на чемпионате мира в Стокгольме впервые выступила сборная СССР, завоевав главный титул. И хотя в следующее десятилетие канадцы победили трижды против двух титулов у советской сборной, с 1963 по 1971 год сборная СССР стала сильнейшей в мире девять раз подряд (два титула завоевав на Олимпийских играх).

С 1961 по 1994 год канадцы не выиграют ни одного чемпионата мира, тогда как сборная СССР станет самой титулованной командой планеты, к распаду страны завоевав золотые медали 22 раза. Успехам советского хоккея во многом способствовала и существовавшая в те годы круговая система проведения чемпионатов мира, более привычная для отечественных команд.

В 1992 году, когда на мировом первенстве в Чехословакии появилась сборная России, произошло кардинальное изменение в формуле — был введен плей-офф. Российская команда в итоге победила на чемпионате мира 1993 года в Германии, после чего "замолчала" на 15 лет.

За последние 25 лет формула чемпионатов мира по хоккею не раз менялась, неизменным оставалось лишь определение победителя в финальном матче. Количество участников элитной группы уже много лет составляет 16 команд.

На нынешнем турнире команды вновь будут разбиты на две группы, где проведут по семь матчей. По итогам групповых турниров определятся четвертьфиналисты, затем будут сыграны полуфинал, матч за третье место и финал. Команды, занявшие последние места в группах, покинут элитный дивизион.

Рекорды

Почти 100 лет назад преимущество канадской сборной над соперниками было огромным. Именно в те годы был установлен рекорд результативности — в 1924 году в рамках Олимпиады во французском Шамони Гарри Уотсон забросил в пяти матчах 37 шайб и набрал 46 очков. Канадцы победили во всех пяти матчах турнира, поразив ворота соперников в общей сложности 110 раз, а Уотсон во встрече со швейцарцами (33:0) отличился 13 раз — и это тоже рекорд.

Впрочем, составы канадской команды постоянно менялись, и рекорды результативности за всю историю чемпионатов мира принадлежат советским хоккеистам. Борис Михайлов забросил в общей сложности 98 шайб, он же является лучшим бомбардиром — 169 (98 + 71) очков.

Его партнер по звену Владимир Петров на чемпионате мира 1973 года сделал рекордные 16 результативных передач. Тогда же он забросил 18 шайб, что остается лучшим результатом в истории отечественных команд. Для сборной России рекордным является достижение Евгения Малкина — 11 голов в 2012 году.

Два советских хоккеиста являются 10-кратными чемпионами мира — это защитник Александр Рагулин (с 1963 по 1973 год) и голкипер Владислав Третьяк (1970–1983 годы). Чаще других на чемпионатах мира в элитной группе играл финский защитник Петтери Нуммелин — 15 раз (с 1995 по 2015 год). Чешский защитник Иржи Холик сыграл рекордные 123 матча на 11 мировых первенствах с 1965 по 1977 год.

Несмотря на разгромы соперников на Олимпиаде/чемпионате мира 1924 года, самую крупную победу в истории ЧМ канадцы одержали позднее. В 1949 году "кленовые листья" забросили 47 безответных шайб в ворота датчан.

Победная серия сборной СССР на чемпионатах мира составляет девять турниров — с 1963 по 1971 год, два из которых прошли в рамках Олимпийских игр. Канадцы побеждали шесть раз подряд на самых первых турнирах — с 1920 по 1932 год. В 1978–83 годах сборная СССР стала чемпионом мира пять раз подряд (в олимпийском 1980 году турнир не состоялся), с тех пор более двух лет подряд побеждали на мировых первенствах лишь чехи — в 1999–2001 годах.

Продолжающий карьеру в НХЛ чешский форвард Яромир Ягр на чемпионате мира 2015 года забросил шесть шайб — в возрасте 43 лет, являясь самым возрастным хоккеистом, забивавшим на мировых первенствах.

Евгений Трушин