Черчесов: сборная России поедет на тренировочный сбор в Австрию в составе 26 футболистов

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. На тренировочный сбор в Австрию к Кубку конфедераций в составе сборной России по футболу отправятся 26 игроков из 30 попавших в расширенный список. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В понедельник Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав национальной команды, в который вошли 30 футболистов для подготовки к Кубку конфедераций. Заявку на турнир из 23 футболистов нужно подать не позднее 7 июня.
"Из 30 на тренировочный сбор поедут 26 футболистов: три вратаря и 23 полевых игрока. Ситуация может измениться - мало ли у кого-то возникнет какая-то болячка, ее надо будет подлечить на сборе. До 7 июня формируется окончательный список игроков, а после этого можно менять только по медицинским показателям любого футболиста. По ходу турнира замен быть не может", - сказал Черчесов.
Также он отметил, что на сборе перед Кубком будет больше одноразовых тренировок. "Тренировка может быть насыщенной, но надо быть и в тонусе. Тренировки будут разные, но должно быть время и на восстановление, чтобы была готовность и свежесть к турниру. Могут быть индивидуальные занятия - например, стандартные положения", - рассказал тренер.
По его словам, сборная будет проводить сбор в Австрии, потому что там есть нужные для команды условия. "Дело не в связях, а в месте, где есть все - например, два стандартных поля. Есть нюансы, которые нам подходят климатически, там рядом аэропорт, город, отель, в котором знают, что там останавливаются большие команды", - заявил Черчесов.
Сборная России 26 мая начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет товарищеские игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).