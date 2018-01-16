Первое в году собрание РФПЛ обсудило грядущие реформы и получило предложение из Катара

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) во вторник впервые в году собрались в офисе организации в Москве. Члены лиги смогли обсудить грядущие реформы по защите "доморощенных игроков" и календарь на следующий сезон, создали рабочую группу по реформированию кубка, а также получили любопытное предложение - провести Суперкубок страны за ее пределами.

Журналистам впервые после новогодних праздников представилась возможность напрямую пообщаться с представителями клубов и лиги. На собрании присутствовали представители всех команд, кроме "Ростова", однако некоторые руководители прислали своих заместителей.

Заседание длилось около двух с половиной часов. После него генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор "Спартака" Сергей Родионов и президент "Локомотива" Илья Геркус поспешили уехать из офиса РФПЛ. Зато генеральные директоры "Арсенала" и "Рубина" Дмитрий Балашов и Рустам Саяхов ответили на несколько вопросов журналистов.

Впервые в году с прессой пообщался президент лиги Сергей Прядкин.

Изменения в проекте календаря

Согласно первоначальному проекту календаря на сезон-2018/19, чемпионат страны должен был начаться 29 июля, однако, как рассказал Прядкин, на собрании клубов поступило предложение перенести старт сезона на неделю раньше - на 21 или 22 июля. Таким образом, последней матч 17-го тура, который был запланирован на 7 декабря, может пройти неделей раньше. До 26 января клубы имеют время согласовать предложения по календарю с командой, после чего лига продолжит его формировать.

Собрание подняло вопрос места и времени проведения Суперкубка, который, как планировалось, пройдет 27 июля. Клубы предложили перенести его на неделю раньше. Если предложение будет утверждено, участники матча проведут встречи 1-го тура чемпионата позже остальных. Президент лиги также рассказал журналистам, что лига получила предложения провести Суперкубок из Катара, Казахстана и некоторых стран Европы, и сделать это в декабре. Вопрос будет обсуждаться позднее, но, по словам Прядкина, уже в феврале лига должна определиться с местом проведения матча.

Клубы - за восемь легионеров в заявке

В декабре исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил изменение лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21. Под вопросом остались форма нового лимита и качественные критерии для иностранцев.

Прядкин сообщил, что клубы единогласно проголосовали за лимит в формате "8+17", по которому команды смогут заявлять на сезон не более восьми легионеров без ограничения по их количеству на поле. Решение будет направлено в РФС. "Нет ничего удивительного в том, что клубы отстаивали большее количество легионеров в заявке", - отметил глава лиги.

Также было решено создать рабочую группу по разработке качественных критериев для легионеров. 29 января состоится заседание комитета профессионального футбола РФС, он предложит варианты рабочей группе РФПЛ, после чего в начале февраля их обсудит общее собрание лиги.

Клубы также попросили лигу рассмотреть вариант с постепенным введением в чемпионате понятия "доморощенный игрок". Согласно нововведению, из 25 футболистов заявки команды на сезон как минимум четверо должны быть собственными воспитанниками - игроками возрастом до 21 года, которые играли за молодежную команду клуба не менее трех лет. По инициативе клубов новое понятие может быть введено в чемпионате России со следующего сезона не в полном объеме. Прядкин подробно рассказал, что в сезонах-2018/19 и 2019/20 лига может потребовать от клубов только двух доморощенных футболистов, но с сезона-2020/21 их должно быть четверо.

Формат проведения Кубка может быть изменен

Ранее президент "Спартака" Леонид Федун в интервью изданию "Спорт-Экспресс" предложил изменить формат проведения Кубка страны ради повышения его зрелищности. По его мнению, после 1/16 финала матчи турнира должны проходить на тех стадионах, которые будут построены к чемпионату мира 2018 года, но не имеют своей команды в РФПЛ. По словам Прядкина, клубы поддержали идею реформ ради повышения зрелищности.

Нашла одобрение членов собрания и другая идея Федуна - изменить механизм солидарности детским тренерам. Предлагается выплачивать первым тренерам футболистов определенный процент за год от каждого контракта игрока.

Разработкой реформ Кубка и системы солидарности займется созданная на заседании рабочая группа под руководством вице-президента "Спартака" Наиля Измайлова. В то же время клубы не поддержали идею Федуна о сокращении формата проведения чемпионата. Как объяснил Прядкин, лига пока не готова к подобным изменениям.

Клубами было также предложено изменить часть дисциплинарного регламента, касающуюся наказания главных тренеров за покидание технической зоны во время матчей. В новой версии за это не будут наказывать дисквалификацией, ограничиваясь штрафом. Лига пообещала обратиться с предложением в РФС.

"Амкар" будет жить дальше

Журналисты не упустили возможности задать Прядкину вопрос по ситуации в пермском "Амкаре". Ранее главный тренер команды Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что пермский клуб может быть расформирован после текущего сезона из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но для ее реализации необходима поддержка со стороны Пермского края, которой нет.

"Обсуждал ситуацию в "Амкаре" в пятницу с руководством РФС. Я уверен, что клуб доиграет сезон и будет выступать дальше. Когда идет смена руководства региона, то достаточно сложно сразу найти какие-то компромиссы, в том числе по взаимодействию с местными властями. В принципе, определенные тревоги есть, но, думаем, что все должно быть нормально", - уверен Прядкин.

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов высказал мнение по поводу возможных изменений в чемпионате, отметив, что клубы нижней части турнирной таблицы не потянут предлагавшиеся ранее критерии для легионеров. "По тем критериям, которые на данный момент предлагаются, пригласить легионеров просто нереально", - отметил он.

Гендиректор "Арсенала" также опроверг информацию о переходе в команду защитника "Зенита" Ивана Новосельцева, но при этом не стал опровергать интерес к игроку.

"Рубин" сменит юрлицо к следующему сезону

Гендиректор казанского клуба Рустам Саяхов впервые присутствовал на общем собрании лиги и на начало его немного опоздал. После заседания он рассказал, что защитник команды Тарас Бурлак, получив предложение от самарских "Крыльев Советов", сам попросил казанцев его отпустить, поэтому и был расторгнут контракт. Что касается новичков клуба, о них руководство предпочитает говорить только после подписания трансферного договора.

Более конкретно гендиректор "Рубина" ответил на вопрос о замене юридического лица клуба. По его словам, до начала следующего сезона клуб может стать частным, что могло бы способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями "Рубина" являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

"Сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому сейчас будем определяться, когда это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим", - сказал Саяхов. Ранее процедуру замены юрлица одобрил исполком РФС.

Прядкин сообщил, что следующий исполком Российского футбольного союза, на котором могут быть утверждены некоторые реформы, запланирован на конец февраля.