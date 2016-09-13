Воркута: коммунальный скандал и тарифы под грифом “секретно”

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фигурантам дела о многомилионных взятках бывшему руководству Коми гендиректору ПАО "Т Плюс" (входит в состав группы компаний "Ренова") Борису Вайнзихеру и совладельцу "Реновы" Евгению Ольховику предъявлено обвинение. Еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в розыск.

Ольховик, Вайнзихер и Слободин подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за “установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми”.

Незадолго до резонансных задержаний врио главы Коми Сергей Гапликов сообщил президенту России Владимиру Путину о возможном срыве отопительного сезона регионе в связи с возросшей аварийностью и отсутствием модернизации. Вскоре прокурорская проверка подтвердила, что «бывшие власти Коми закрывали глаза на то, что энергетики ЗАО "КЭС" (правопреемником которого с середины 2015 года является ПАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) не модернизировали свои объекты в Воркуте. При этом потери на сетях составляли почти пятую часть, в конечном итоге, чтобы обогревать потребителей как положено, надо было покупать топлива на 18-20% больше.

Подробности того, что происходило в «коммуналке» Воркуты и насколько прозрачной была система утверждения тарифов на тепло- и электроэнегию, ТАСС рассказали региональные эксперты.

“Под грифом “секретно”

По мнению одних опрошенных ТАСС экспертов, в регионе в целом отсутствовала прозрачная система утверждения тарифов. Другие полагают, что вопросы могут возникнуть только к тарифам на тепло, но с этим должны разбираться правоохранительные органы.

Как отметил в беседе с ТАСС депутат Госсовета Коми Геннадий Горбачев, он неоднократно настаивал на раскрытии информации по тарифам и получал отказ. По словам Горбачева, однажды в ответ на свой депутатский запрос в службу Коми по тарифам о предоставлении расчета тарифа по ОДН (общедомовые нужды) в Воркуте, он получил в ответ от тогдашнего руководителя службы Ильи Первакова не расчеты тарифа, а формулу, по которой они рассчитываются.

На данный момент Перваков находится под арестом по факту получения 5,8 млн руб. взятки за принятие выгодных тарифов отдельным компаниям и является одним из ключевых свидетелей по уголовному делу бывших и нынешних топ-менеджеров ПАО “Т Плюс”.

С аналогичной позицией закрытости властей и тарифной службы Горбачев сталкивался, будучи депутатом горсовета Воркуты. В ответ на требование экспертизы воркутинские депутаты получали только первый и последний ее лист, а данные, на основании которых рассчитывали, - нет.

“Думаю, все было за грифом “секретно”, не только в Воркуте, но и в республике, и по всей стране”, -- сказал депутат.

Иной позиции придерживается заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми, президент Союза промышленников и предпринимателей республики Иван Медведев, советник гендиректора ПАО “МРСК Северо-Запада” (входит в группу “Россети”) который более десяти лет возглавлял “Комиэнерго”.

“В Коми тарифы были все прозрачные, особенно для населения, а что касается промышленников, то это на совести тарифной службы. Что касается непосредственно “Т Плюс” по электроэнергии, то Федеральная служба по тарифам их устанавливала (на сегодня Федеральная антимонопольная служба, в состав которой ФСТ вошла полтора года назад - прим. ТАСС), потому что они на опт работали. Никак не могла республика быть здесь причастна, по тарифам на электроэнергию никакой коррупционной составляющей нет и быть не могло. А по теплу - пусть разбираются правоохранительные органы”, - сказал ТАСС Иван Медведев.

Как полагает Горбачев, вряд ли жителям будет сделан перерасчет, если сейчас обнаружится, что тарифы все-таки были завышены. На снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг больше стоит рассчитывать в результате перевода ЦВК Воркуты на газ. “В рамках программы газификации планировалось в 2017-2018 году ЦВК перевести с дорогостоящего мазута на газ. Это будет большой плюс. Если бросят нитку газопровода от ЦВК до ТЭЦ-2 и отключат древнюю ТЭЦ-1, которая выработала уже все ресурсы, тогда разницу в стоимости гигакалории люди наши почувствуют”, - пояснил депутат.

Из ЖКХ Воркуты “выжимали все соки”

По словам Геннадия Горбачева, как только ЗАО КЭС (с середины 2015 года ПАО “Т Плюс”) стало контролировать “коммуналку” Воркуты, с тех пор из региона “выжимали соки и фактически ничего не вкладывали”.

“Они (“Т Плюс”) говорят совершенно правильно, что не хватало денег, что должны потребители уже более 6,2 млрд руб.”, - отметил депутат.

О недоремонтах заявил ТАСС и Иван Медведев, вспомнив, какую картину застали в августе этого года депутаты на Воркутинской ТЭЦ-2, которая принадлежит "Т Плюс" и почти полностью обеспечивает теплом и горячей водой Воркуту.

“4 августа мы, депутаты, вместе с врио главы республики Сергеем Гапликовым приехали на Воркутинскую ТЭЦ-2. Я зашел в кабинет директора, мне дают каску и респиратор и говорят, что в котельном цехе дышать невозможно. У меня волосы дыбом встали. Я эту электростанцию эксплуатировал всю жизнь, начиная с 1980 года по 2005-й, и вспоминаю, что спокойно ходил там без всякого респиратора. Но вот недоремонты - это точно было. Энергетика - отрасль инерционная, ее можно десять лет не доремонтировать, и потом так бабахнет, что мало не покажется”, - рассказал Медведев.

"Бабахнуло", по его словам, в декабре прошлого года, когда из девяти котлов три находились в плановом ремонте, и еще три аварийно вышли из строя.

“А как это в Воркуте в декабре планово ремонтировать котлы? Мы всю жизнь эту ТЭЦ эксплуатировали, уже в сентябре все котлы работали. Мало того, учитывая, что это Воркута и север, в 1992 году мы ввели девятый котел, резервный. Так они и его угробили. Явный недоремонт”, - говорит Медведев.

Отопительный сезон

Сейчас Воркута входит в отопительный сезон в рабочем порядке, рассказал Геннадий Горбачев.

“Порывы есть, завоздушивание системы есть, но все в штатном режиме. В поселки Заполярный, Советский, Сивая Маска, Елецкий, начали, наконец, подавать тепло и горячую воду”, - отметил он.

Депутат уверен, что в нынешней ситуации, когда возбуждено уголовное дело, энергетики выполнят принятые ранее обязательства по модернизации ООО “Воркутинские ТЭЦ”. “Я верю, что новые руководители не заходят сидеть рядом с прежними и приложат больше усилий и ответственности, чтобы отопительный сезон прожила и Воркута, и вся республика, и модернизация состоялась. Надеюсь, что уже сейчас будут, наконец, заботиться о жителях, об энергобезопасности Воркуты, а уже на второй план ставить задачу набить свои карманы”, - подытожил Геннадий Горбачев.

У министра промышленности, транспорта и энергетики республики Николая Герасимова нет сомнений в реализации программы модернизации ООО "Воркутинские ТЭЦ».

По его словам, в рамках представленного "Т Плюс" "Плана мероприятий на обеспечение технического состояния основного и вспомогательного оборудования ООО "Воркутинские ТЭЦ" на период 2017-2019 годы" модернизация перспективной ТЭЦ-2 Воркуты запланирована на 2017-2018 годы. Как заявлял ранее гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер, программа оценена в 1,7 млрд руб.

Аналогичного мнения придерживается и Иван Медведев. “Отказ от модернизации мы не допустим. Будет ремонт, потому что по-другому нельзя, и заставим собственника вкладывать деньги, которые они десять лет не вкладывали. Я только из Воркуты приехал, все там посмотрел - зиму пройдем. В декабре прошлого года мы шум подняли, они увеличили вложения с 50 до 170 млн руб., а в августе этого года выяснилось, что подняли до 250 млн руб. Это внушает надежду, что отремонтируются, и мы зиму пройдем. Не с девятью котлами, но пять-шесть котлов будут в работе”, - сказал депутат.

О группе "Т Плюс" Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл и энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц. Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт.ч электроэнергии. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны. В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".