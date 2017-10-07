"Восхождение" на Кавказ: чем впечатлила Северная Осетия участников медиафестиваля

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Журналисты, блогеры и фотографы со всей страны собрались на III Всероссийский медиафестиваль "Восхождение", который проходил в Северной Осетии 5-6 октября.

Как рассказали ТАСС участники форума, их поразили не только горные виды и туристические достопримечательности. Представителей СМИ из разных регионов приятно удивило кавказское гостеприимство, уважение к своей истории и традициям, а также сплоченность жителей региона.

Кроме того, участники медиафестиваля смогли обменяться с коллегами опытом и найти новые идеи для своих будущих проектов.

Национальный характер

Директор ГТРК "Вятка" (Кировская область) Ирина Русских рассказала ТАСС, что особенно ее восхитило трепетное отношение к гостям.

"Я первый раз на Кавказе, и меня сразу впечатлило доброе отношение к гостям. Я чувствую, что обо мне заботятся. Но особенно восхитило, что люди помнят свою историю, свои корни, традиции. Это очень чувствуется в каждом слове и действии, это выносится на общественную поверхность", - сказала она.

Солидарна с нею и участница медиафестиваля из Ростова-на-Дону, тележурналист "Дон-ТР" Дарья Шипулина. "Здесь возле каждого села есть военный памятник, помнят своих героев. Это очень важно. Нравится отношение к своей национальной идентичности, любой может станцевать свой национальный танец, все помнят национальные песни и играют на инструментах", - поделилась Шипулина.

Корреспондента ГТРК "Владимир" Дарью Мищенко впечатлило, как в республике относятся к героям. "Здесь чтят не просто традиции и историю, а каждого человека в ней, помнят не о подвиге народа, а о подвиге каждой семьи. Например, во время экскурсии мы увидели памятник братьям Газдановым, которые ушли на фронт во время Великой Отечественной войны, и все семь братьев погибли. Здесь если поднимались на защиту, то целыми семьями", -отметила она.

Директор ГТРК "Лотос" (Астрахань) Стелла Зверева рассказала, что Северная Осетия ее "давно манила". Журналист побывала во многих регионах СКФО, однако во Владикавказ приехала впервые.

"Очень хотелось вновь почувствовать настоящее кавказское гостеприимство, увидеть замечательную кавказскую природу. Здесь она особенная - чистый воздух, красивые горы... Хотелось познакомиться поближе с богатой и героической историей осетинского народа", - сказала она.

Идеи и профессионалы

Медиафестиваль "Восхождение" также вызвал положительные эмоции у собеседников ТАСС. Так, Ирина Русских уверена, что форум "дает перспективу для развития творческой мысли".

"Я посмотрела, пообщалась. И думаю: может, тоже возьмем на себя проведение фестиваля, потому что это очень интересно, столько прекрасных людей собираются. Ты смотришь вокруг и думаешь: "О, здорово!" [потому что], несмотря ни на что, жизнь творческая сейчас развивается. Мы даем нашим сотрудникам проявлять инициативу, а люди творческие в этом нуждаются, как в пище", - добавила собеседница агентства.

Руководитель ГТРК "Лотос" Зверева отметила, что для нее отдельным событием стало знакомство с командой ГТРК "Алания", которая отвечает за организацию процесса на медиафоруме.

"[ГТРК "Алания"] за последние годы под руководством директора Тимура Косова и поддержки Всероссийской государственной телерадиокомпании пережила по-настоящему революционные изменения в лучшую сторону! О всех позитивных переменах я узнавала через соцсети, со странички Тимура. И вот сейчас с удовольствием наблюдаю за работой профессиональной команды в офлайне", - сообщила она.

"Показать настоящий Кавказ"

Руководитель ГТРК "Алания" Тимур Кусов считает, что массмедиа должны чаще рассказывать о позитивных изменениях в регионе и показывать "настоящий Кавказ", который активно развивается.

"Кавказ ведь долгое время нес тяжелый груз - ярлык горячей точки, сложной территории. Сегодня мы видим, что ситуация кардинально меняется - Северный Кавказ становится одной из безопасных территорий страны, во всех его регионах активно развивается и туризм, и инвестиционные площадки создаются. Ключевую роль в этом играет Минкавказ и фонд "Посети Кавказ", - отметил Кусов.

"Сейчас мы видим некий прорыв, и массмедиа не должны оставаться в стороне. Наша миссия, наш человеческий долг - показать настоящий Кавказ, какой он есть на самом деле, каким его видят наши коллеги, которые впервые приехали к нам, а не те, кто имеют ложные представления о Кавказе, кто еще живет стереотипами, которые формировались на протяжении прошлых лет. Хочется, чтобы был объективный канал коммуникации с регионами страны, мне кажется, у нас получается", - сказал он.

О фестивале

Фестиваль прошел 5 и 6 октября на территории Северной Осетии. В нем приняли участие более 100 журналистов, в программу вошло посещение достопримечательностей региона и мастер-классы, а также экспертная сессия Минкавказа России и АО "Курорты Северного Кавказа" на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа".

Фестиваль прошел при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и главы Республики Северная Осетия - Алания. Организаторы - ФГУП "ВГТРК" и фонд "Посети Кавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа".