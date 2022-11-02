Возвращение РФ в зерновую сделку, гарантии Киева и тепло от ЗАЭС. События вокруг Украины

По данным Минобороны, российские военные отразили попытки атак ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия решила вернуться в зерновую сделку после получения от Киева письменных гарантий неиспользования коридора безопасности в Черном море в военных целях, но может снова выйти, если Украина эти гарантии нарушит, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором "Северного потока", завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода, на морском дне обнаружены следы мощного взрыва.

На Запорожской АЭС перевели два реактора в режим горячего останова для подключения теплоснабжения в Энергодаре, а в Херсонской области завершили эвакуацию с правого берега Днепра.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские военные отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, уничтожены 10 танков и другая бронетехника, противник потерял убитыми около 500 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Харьковской области истребительная авиация России сбила украинский самолет МиГ-29. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в ДНР и хранилище топлива в Черкасской области.

Зерновая сделка

Россия решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ.

Однако, как уточнили в МИД РФ, вопрос о продлении сделки, заключенной 22 июля сроком на 120 дней, будет рассматриваться отдельно.

Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии, заявил президент РФ на оперативном совещании с Совбезом. Он добавил, что даже в случае выхода из сделки Россия готова безвозмездно "поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран". По словам Путина, РФ в дальнейшем в любом случае не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "горячо приветствует" возобновление участия России в реализации зерновой сделки, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, Гутерриш "продолжает взаимодействие со всеми игроками по продлению и полному выполнению "черноморской инициативы", он также остается привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений".

Расследование диверсии на "Северных потоках"

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором "Северного потока", завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. По сообщению компании, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

Специалисты компании продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

Завершение эвакуации из Херсона

Эвакуация гражданского населения с правобережной части Херсонской области завершена, принято решение ограничить движение транспорта через Днепр, сообщили в администрации региона.

Запрет на пересечение Днепра распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Прекращает свою работу и понтонная переправа. Машины коммунальных служб и компаний, перевозящих продовольствие и медикаменты, смогут и дальше передвигаться без ограничений.

Эвакуация проводилась в связи с "усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению".

Ситуация на ЗАЭС

Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС. Город, в черте которого расположена ЗАЭС всегда отапливался с помощью горячего пара, вырабатываемого станцией. Пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС переведены из режима холодного останова в горячий, станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Карчаа добавил, что сохраняется реальный риск ударов со стороны Украины по электро- и теплосетям. Если это произойдет, придется расхолаживать реактор на дизель-установках, что представляет собой "очень серьезный риск в контексте ядерной безопасности".

По словам официального представителя Минобороны России, ВСУ за истекшие сутки выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС. Радиационная обстановка на станции остается в норме.

Энергокризис

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах Украины, сообщила компания "Укрэнерго". Позднее там уточнили, что в северном регионе почасовых отключений оказалось недостаточно, из-за чего там применяю ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей.

О возможности "экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений" уведомила потребителей компания ДТЭК "Киевские электросети". По рассказам очевидцев, отключения электроснабжения в украинской столице происходят хаотично, из-за чего горожанам приходится разводить в лесопарковых зонах костры и готовить на них еду.