Шойгу на одном из пунктов управления группировки "Запад" ознакомился с обстановкой

Министр обороны РФ поинтересовался у командующих также планами действий

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклады по нынешней обстановке и планам действий российских войск. Как сообщили в Минобороны России, министр сделал это на одном из пунктов управления Западной группировки войск.

Министр акцентировал внимание командующих и командиров на необходимости более активной разведки на всю глубину обороны противника.

Шойгу также провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО. Министр обороны поручил особо контролировать непрерывное снабжение группировок войск в районах СВО.

Он поблагодарил командующих группировками за умелое руководство, а личный состав - за успешные наступательные действия.