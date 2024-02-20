Продление санкций против РФ и экономические потери Киева. События вокруг Украины

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года.

Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили 4 атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении, 4 контратаки на авдеевском направлении, а также атаку и контратаку на донецком и южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На всех направлениях, включая херсонское, противник потерял до 780 бойцов.

Российские средства ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и три снаряда HIMARS, сообщили в ведомстве. Кроме того, силы ПВО РФ за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, а также уничтожили 124 украинских беспилотника.

Продление санкций

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года, говорится в опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза" постановлении Совета ЕС. В нем отмечается, что речь идет о санкциях, введенных в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Украинские экономические потери

Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что с конца февраля 2022 года с территории Украины за рубеж выехали около 10 млн человек, которые не хотят пока возвращаться в страну из-за проблем с безопасностью.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, получаемая Киевом финансовая помощь Запада идет на зарплаты учителям и врачам, пенсии, а доходы самой Украины - на армию. По словам вице-премьера, получаемая от ЕС, США и других партнеров помощь "будет все меньше". Отвечая на вопрос, каким ей виделось будущее страны во время "евромайдана", она отметила: "Мы в любом случае не ожидали, что ценой этому (протестам - прим. ТАСС) будет война".

В ущерб европейским аграриям

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил с 2022 года почти $1 млрд в крупный агробизнес Украины, финансируя дешевый экспорт, который в последнее время способствовал росту протестов фермеров по всему ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные финансового института. Более пятой части этих кредитов получил холдинг МХП, лидер украинской агроиндустрии, принадлежащий олигарху Юрию Косюку.

По словам президента Польской ассоциации птицеводов и производителей Анджея Даниеляка, ЕС подрывает собственную сельскохозяйственную программу, помогая финансировать таких украинских производителей, как МХП. Тем более что они не обязаны придерживаться тех же стандартов защиты животных или правил ЕС в отношении труда и производства.

По данным европейского статистического агентства Евростат, только лишь ежегодный импорт мяса птицы в ЕС с Украины увеличился более чем вдвое с февраля позапрошлого года. После того как фермеры недавно заблокировали дороги и порты в Польше, Франции, ФРГ и десятке других стран, Брюссель согласился установить с июня ограничения на украинский импорт птицы, мяса и сахара, напоминает издание.

Ответ на блокировку

Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокированием польскими фермерами границы между странами и надеется на "решительный ответ" с ее стороны, сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она назвала действия некоторых польских протестующих "нарушением общественного порядка", приведя в пример ситуации с блокированием пассажирского транспорта и высыпанием зерна из товарного поезда. Свириденко подчеркнула, что подобное поведение поляков не соответствует европейским стандартам.

Меры поддержки

При этом польские власти продлили срок легального пребывания в стране, а также действие мер поддержки для украинских беженцев до конца июня. Одобренный парламентом законопроект был подписан президентом республики Анджеем Дудой, сообщила канцелярия польского лидера. Документ предусматривает, помимо прочего, продление срока действия в отношении украинцев социальных и миграционных льгот до 30 июня.

Шведская помощь

Швеция передаст Украине военную и финансовую помощь на сумму 7,1 млрд крон (почти $682 млн), сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. Он пояснил, что в рамках нового пакета Стокгольм передаст Киеву артиллерийские снаряды, зенитно-ракетный комплекс RBS 70, противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW, гранаты и ручные гранатометы "Карл Густав", а также материалы медицинского назначения. Будут переданы также 10 быстроходных военных катеров CB90, 20 групповых катеров и подводное оружие. Часть выделенных средств пойдет на реализацию совместной шведско-датской закупки боевых машин пехоты CV90.

Мнение Маска

Положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире, заявил американский предприниматель Илон Маск. Он уверен, что Украина "проиграла войну, и ничто этого не изменит", поскольку у Киева "недостаточно мужчин для победы". "Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эту реальность признают", - отметил Маск.