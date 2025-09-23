Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны России.
ТАСС собрал основное о ходе освобождения города.
Блокирование группировки ВСУ
- По данным ведомства, в заблокированной в городе украинской группировке находятся националисты из отряда "Фрайкор", террористы запрещенного в РФ "Российского добровольческого корпуса" и спецназ ГУР.
- Заблокированная группировка ВСУ составляла до 700 человек, из них 250 уже уничтожено, сообщили в Минобороны.
- Потери ВСУ за месяц при удержании города, по данным ведомства, превысили 1 800 военнослужащих, 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Российские военнослужащие в ходе наступления в Купянске действовали комплексно, применили тактику "подземного десанта" через инженерные коммуникации, что способствовало их успеху, отметили в Минобороны.
- По данным ведомства, военнослужащие группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города, взято под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.
Значение города
- Через Купянск проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, населенный пункт стал ключевым объектом противника для контроля над восточной частью Харьковской области.
- Киевский режим превратил город в мощный укрепленный район и установил огневой контроль над подступами к нему, сообщили в Минобороны России.
- В ведомстве уточнили, что практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку.
- Контроль над Купянском позволит российским войскам в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, отметили в Минобороны.
- Кроме того, после освобождения города откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
- Освобождение Купянска также ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, являющимися ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны России.