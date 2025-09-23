Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны России.

ТАСС собрал основное о ходе освобождения города.

Блокирование группировки ВСУ

Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо, сообщили в Минобороны. Продолжается ее блокировка с юга.

По данным ведомства, в заблокированной в городе украинской группировке находятся националисты из отряда "Фрайкор", террористы запрещенного в РФ "Российского добровольческого корпуса" и спецназ ГУР.

Заблокированная группировка ВСУ составляла до 700 человек, из них 250 уже уничтожено, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ за месяц при удержании города, по данным ведомства, превысили 1 800 военнослужащих, 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

Российские военнослужащие в ходе наступления в Купянске действовали комплексно, применили тактику "подземного десанта" через инженерные коммуникации, что способствовало их успеху, отметили в Минобороны.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города, взято под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.

Значение города