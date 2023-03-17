Сохранение ключевой ставки и решение Словакии передать Киеву МиГ-29. Главное за 17 марта

Сохранение ключевой ставки ЦБ

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе указали на возможность ее повышения при усилении проинфляционных рисков.

Решение Польши поставить РСЗО HIMARS у границы с РФ

Польша поставит реактивные системы залпового огня HIMARS на вооружение 16-й механизированной дивизии, расположенной на северо-востоке страны у границы с Калининградской областью. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков назвал это решение "бряцанием оружием" и заверил, что регион находится под надежной защитой Балтийского флота.

Намерение Словакии передать Украине МиГ-29

Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29. Премьер-министр страны Эдуард Хегер подчеркнул, что кабмин принял решение о передаче выведенных в конце августа 2022 года из состава национальных ВВС истребителей для защиты, а не нападения.

Представление к наградам перехвативших беспилотник США летчиков Су-27

Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, которые перехватили беспилотник MQ-9 США. В МО РФ подчеркнули, что информацию о границах района СВО довели до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликовали в соответствии с международными нормами.

Включение 35 россиян в стоп-лист Латвии

МИД Латвии решил запретить въезд на территорию страны 35 гражданам России из-за поддержки военной операции на Украине. В список персон нон грата включили Shaman, Надежду Бабкину, Александра Маршала, Леру Кудрявцеву и других певцов и актеров.