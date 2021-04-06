Фондовый рынок не игрушка. Отрывок из книги о том, что движет поведением инвесторов

В издательстве "Альпина Паблишер" выходит книга Карла Ричардса "Психология инвестирования". ТАСС публикует фрагмент, где автор предупреждает: инвестор несет ответственность за свое поведение, но вот его результаты может контролировать не всегда

В "Психологии инвестирования" Карл Ричардс, финансовый консультант и колумнист The New York Times, разбирается, что заставляет частных инвесторов то и дело совершать ошибки на фондовом рынке. Он объясняет, что бесполезно искать "идеальные для всех" инвестиции, почему опасно слепо следовать советам и прогнозам именитых экономистов и как правильно реагировать на новости рынка. В приведенном отрывке автор говорит об опасности легкомысленного отношения к инвестициям. В последнее время интерес населения к фондовому рынку стремительно растет, а развитие технологий как никогда облегчило к нему доступ. И это может приводить к таким невероятным историям, как флешмоб с бумагами компании GameStop. Но участвовать в подобных акциях стоит, только если вы готовы терять деньги. Если нет, то забудьте словосочетание "поиграть на фондовом рынке", советует Ричардс.

Инвестирование — не развлечение Путаете инвестирование с развлечением? Тогда вас ждут неприятности. Лет десять назад инвестирование стало любимым спортивным зрелищем американцев. Куда бы вы ни пошли, все тогда говорили о том, как найти доходные акции, фонд или альтернативные инвестиции. Заголовки на обложках журналов зазывали: "Десять лучших фондов для инвестирования!","Пять "горячих" акций!" — и привносили в инвестирование некую долю азарта. Невозможно было включить телевизор и не услышать, как какой-нибудь очередной неуч кричал:"Купи! Купи! Купи!"

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Медийное освещение фондового рынка по большей части было разработано таким образом, чтобы потакать мечтам о быстром богатстве — самым безумным надеждам и грезам потребителей. И многие американцы были готовы поверить в истории стремительного обогащения путем рыночных спекуляций. И даже подспудное понимание того, что выбор момента сделки, подбор акций и внутридневные сделки потенциально опасны для личного благосостояния, мало кого останавливало. Каждый из этих инвесторов ничего бы не потерял, если бы обратился к самому себе с вопросами: я вкладываю средства для достижения своих наиболее важных финансовых целей или же инвестирую ради развлечения? Реалистично ли я смотрю на ситуацию или позволяю своим фантазиям управлять моими решениями? Безусловно, инвестирование — дело веселое, правда, только до тех пор, пока вы в плюсе. Приятно иногда помечтать о легком и быстром обогащении. Но мы с вами не в "Монополию" играем. Это жизнь. Здесь мы имеем дело с реальными целями и реальными деньгами. Забывая об этом, путая инвестирование и развлечение, мы практически всегда обрекаем себя на неверные решения. Поэтому, когда в следующий раз вам захочется "поиграть на фондовом рынке", воспользуйтесь советом: сходите вместо этого в кино. Финансы не терпят плакс Я почти уверен, что чем больше времени мы тратим, жалуясь на крупные банки и Уолл-стрит, тем хуже становится наша личная финансовая ситуация. Понимаю, что некоторые обладающие финансовой властью люди и институты совершают преступления и поэтому заслуживают наказания. Но вам-то какая польза от обсуждения их вины? Не лучше ли всем нам будет, если мы направим свою энергию на улучшение собственной финансовой ситуации?

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Жалобы не помогают. Безусловно, на некоторое время наше самочувствие улучшится или же появится тема для разговора на кухне. Однако все это может отвлечь от размышлений над нашим собственным вкладом в неприятную ситуацию. Да, больно признавать, что отчасти мы сами виноваты в убытках. Но очень важно не побояться и принять на себя ответственность. Признав собственную роль в разыгравшейся драме, вы можете извлечь из своих ошибок урок. Если же будете винить других, история снова повторится и у вас снова возникнут неприятности. Порой причитания являются отражением ложной веры в то, что кто-то или что-то сможет (или должен) спасти нас от последствий наших же поступков. Это чревато рискованными решениями. Почему бы и нет? В конце концов, кто-нибудь обязательно подставит плечо, если мы попытаемся прыгнуть выше головы. Но стоит друзьям, родственникам или государству действительно вызволить нас из неприятностей, как мы почему-то начинаем брать на себя еще более высокий риск. (Это что-то наподобие проблемы "морального риска", о которой говорят экономисты: в эпоху взаимопомощи финансовые учреждения принимают больший риск, чем обычно.) А потом, когда что-то снова идет наперекосяк и никто не спешит на выручку, нам кажется, что нас предали. Мы виним других и громко хнычем. Не поймите меня неправильно. Знаю, бывают ситуации, в которых действительно виноват кто-то другой. Уверен, что в большинстве случаев, когда человек сталкивается с финансовыми трудностями, семья, друзья и правительство обязаны вмешаться и помочь. Когда-то и я сам был по ту сторону баррикад, и мне была необходима помощь. Однако, как правило, ничто не меняется до тех пор, пока человек сам не примет осознанное решение: он должен нести ответственность за свое финансовое положение. И даже когда очевидна вина другой стороны, лучше направить энергию на то, чтобы извлечь уроки и двигаться дальше.

Линнетт Халфани-Кокс — автор книг о личных финансах современного человека, а еще в 2001 году ее долг по кредитным картам составлял более $100 000. Существенную часть ее жизни занимало общение с коллекторами по взысканию долгов и специалистами по операциям РЕПО. Ее долг состоял отнюдь не из оплаты страховки на неотложную медицинскую помощь, да и возник он не из-за потери работы. Она просто любила сорить деньгами — тратила на что угодно, начиная от вложений в земельные участки и заканчивая платой за обучение в частных школах. По ее словам, она зарабатывала шестизначную сумму, а тратила так, как будто в ее распоряжении была семизначная. Когда эмитенты кредиток перестали выдавать ей займы, ее жизнь пошла под откос, и тогда она решила, что настало время перемен. Она очень сильно урезала свои расходы и использовала каждый лишний цент, чтобы погасить хотя бы малую часть долга. Она увеличила вдвое, а затем и втрое свои минимальные взносы по картам. Через три года она выплатила $70 000, а затем продала часть земельных участков и закрыла оставшиеся долги. "Проблема не в кредитных картах, — рассказала она в интервью. — Проблема в нас самих". Все изменилось для Линнетт Халфани-Кокс, едва она перестала жаловаться на причиненные крупными кредитными компаниями обиды, извлекла из случившегося урок и взяла на себя ответственность за свои поступки. Иллюзорная важность Чтобы достичь цели, необходимо внимательно анализировать поступки, которые, как нам кажется, направлены на благо. В погоне за финансовым успехом мы часто оказываемся вовлеченными в решение совершенно бесполезных задач. Почему? Возможно потому, что такого рода активность выступает своеобразным оправданием нашего бездействия в других, гораздо более важных вопросах.

Мне вспоминается один случай, произошедший со мной однажды зимой. Как-то раз тусклым пасмурным днем я свернул с привычной дороги и отправился к ближайшему филиалу Costco (сеть складов-магазинов самообслуживания клубного типа — прим. ТАСС), чтобы дешево заправиться. Я не собирался закупаться ни туалетной бумагой, ни парой сотен литров молока, мне нужен был только бензин. По пути я задумался о странной склонности человека: он упрямо стремится сэкономить в чем-то конкретном и при этом полностью игнорирует сопутствующие обстоятельства. Все-таки старая добрая присказка "пьем шампанское, но выгадываем на спичках" сохраняет актуальность. Заправив машину в Costco, я выгадал примерно по три цента на каждом литре бензина, то есть при 75-литровом баке экономия составила около $2. Едва ли это покрыло мои затраты на горючее, которое я потратил, чтобы туда добраться, уже не говоря про потерянное время и стояние в пробках. Ложные сбережения — достаточно распространенная проблема. Посмотрите, быть может, какие-то из описанных ниже ситуаций вам знакомы. Самостоятельный расчет налогов сбережет несколько долларов. При этом может быть упущена гораздо более значительная налоговая выгода, а также целый год системного и управляемого учета ваших финансов. Покупка экономящей бензин машины. Lexus выпустил гибридный автомобиль, который сберегает около 7,5 л за 10 км, но при этом он стоит около $30 000, что выше стоимости классической модели. Барри Ритгольц, автор книги Bailout Nation и мой хороший приятель, дал критическую оценку обзору этого автомобиля, помещенному в газете Barron’s. Там, в частности, утверждалось, что при стоимости бензина около $1,1–1,2 за литр владельцу нового гибрида потребуется 200 лет при ежегодном пробеге примерно в 24 000 км, чтобы машина окупилась.

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Инвестиционные решения мотивированы налоговыми соображениями. Один мой знакомый работал в Oracle в конце 1999 — начале 2000 года, как раз тогда, когда в компании проводилось техническое переоборудование. Однажды за обедом он сказал мне, что хочет приобрести два снегохода. Свободных денег у него на тот момент не было, поскольку все его средства были вложены в резко возросшие в цене акции Oracle. Продавать бумаги ему не хотелось, ведь тогда бы пришлось заплатить 20-процентный налог на увеличение рыночной стоимости капитала. В скором времени проблема выбора разрешилась: стоимость акций упала примерно на 50%. Государственные институты тоже допускают подобные просчеты. Однажды Налоговая служба США (IRS) направила двух агентов для получения задолженности в четыре цента. Может быть, конечно, они пытались что-то этим доказать, но тем не менее… Безусловно, заправка машины в Costco выгодна, но только если бы я все равно туда ехал за упаковкой туалетной бумаги. Порой есть смысл и в самостоятельном расчете налогов, и, быть может, какие-то субъективные причины послужат оправданием для приобретения гибридного Lexus. Я же хочу только сказать, что при принятии финансовых решений необходимо уметь выделять самое важное — то, что действительно имеет значение. Личная ответственность и контролирование результатов Размышляя о своей финансовой ситуации, убедитесь, что вам понятна общая картина — тот контекст, в котором вам предстоит действовать. Один-единственный шаг может повлечь за собой серьезные финансовые последствия, которые поначалу не вполне очевидны. К примеру, вы решаете открыть собственное дело. Летом вы привлекаете к совместной работе свою дочь, и в итоге в ее руки переходит руководство производственными процессами. Это может стать как толковым, так и ошибочным решением, но уж точно незапланированным.