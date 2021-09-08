На Украине инициировали санкции против 24 компаний и шести физических лиц за Крымский мост

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило ограничительные меры в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста, и вносит их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

"Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Санкции предлагается применить сроком на пять лет. В отношении юридических лиц они предполагают запрет на пользование своим имуществом на территории Украины при его наличии, проведение экспортно-импортных операций, вывод капиталов за пределы страны, а также на выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

Физическим лицам будет запрещен въезд на территорию Украины, а также распоряжение имуществом, которое находится на территории страны.

В ведомстве также напомнили, что после утверждения этого решения на заседании СНБО и вступления его в силу министерство иностранных дел страны проинформирует о нем компетентные органы ЕС, США, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Ближайшее заседание СНБО Украины запланировано на 10 сентября, однако повестка заседания пока не обнародована.

Крымский мост

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

19 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта России задачу построить через пролив мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном. К июню 2018 года были установлены все сваи под автомобильную и железнодорожную части моста. 15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста.

На следующий день в 05:30 мск было запущено регулярное движение легковых автомобилей. 1 октября 2018 года по мосту было открыто движение грузового транспорта. 18 декабря 2019 года строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено, и 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань на дизель-поезде.