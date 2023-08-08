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Военная операция на Украине

Приостановка налоговых договоров и задержание мэра Димитровграда. Главное за 8 августа

Станислав Красильников/ ТАСС
Здание ФНС России в Москве
© Станислав Красильников/ ТАСС

Приостановка положений некоторых налоговых договоров

Президент России Владимир Путин приостановил действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами. В частности, указ затронул отдельные статьи Соглашения об избежании двойного налогообложения с США, Великобританией, Канадой, Швейцарией, а также налоговых документов с Германией, Францией, Италией, Испанией, Чехией, Данией, Норвегией, и другими государствами. При этом правительству поручается принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия конвенций. 

Задержание мэра Димитровграда

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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