Приостановка налоговых договоров и задержание мэра Димитровграда. Главное за 8 августа

Приостановка положений некоторых налоговых договоров

Президент России Владимир Путин приостановил действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами. В частности, указ затронул отдельные статьи Соглашения об избежании двойного налогообложения с США, Великобританией, Канадой, Швейцарией, а также налоговых документов с Германией, Францией, Италией, Испанией, Чехией, Данией, Норвегией, и другими государствами. При этом правительству поручается принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия конвенций.

Задержание мэра Димитровграда

Мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Глава региона Алексей Русских заявил, что главу города уволят в связи с утратой доверия. Если их вина будет доказана, им может грозить до 15 лет колонии.

Умер Леонид Володарский

Переводчик и писатель Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Он был автором переводов английской и американской художественной литературы. Наиболее известен россиянам благодаря озвучке зарубежных фильмов 1990-х годов.

Взрыв газа в Астрахани

В жилом пятиэтажном доме в Астрахани произошел взрыв бытового газа, два человека погибли, еще 10 пострадали. В результате происшествия начался пожар, огонь охватил четыре квартиры на общей площади 90 кв. м. Сотрудники МЧС спасли 7 человек, около 70 выбрались из дома самостоятельно.

Взятие более выгодных позиций ВС РФ

Штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана в Харьковской области. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, российские войска успешно отразили девять атак и контратак подразделений ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.