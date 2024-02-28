Запрет рекламы ресурсов иноагентов и смерть экс-премьера СССР. Главные события 28 февраля

Запрет рекламы ресурсов иноагентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.

Смерть экс-премьера СССР

На 95-м году жизни умер бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Совфеда подчеркнула, что для нее Рыжков является ярчайшим примером честного, бескорыстного и ответственного "человека труда". Также соболезнования выразили премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие политики.

Стратегия научно-технологического развития РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России. В документе указаны цели и приоритеты развития страны в этой сфере. Также там представлены направления госполитики и меры по их реализации.

Также утверждена стратегия развития Российского научного фонда на период до 2030 года.

Арест агента спецслужб Украины в Симферополе

ФСБ РФ задержала агента спецслужб Украины за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО. Он пересылал данные о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой техники и вооружений в Главное управление разведки Минобороны Украины через мессенджеры. Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Освобождение населенного пункта Петровское

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Власти Украины в 2016 году переименовали его в Степовое.