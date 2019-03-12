Авиакомпания Norwegian прекращает эксплуатацию Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 12 марта. Норвежская авиакомпания Norwegian объявила во вторник о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 на фоне крушения самолета этого типа в Эфиопии.

"Компания Norwegian приняла решение временно прекратить полеты своих Boeing 737 MAX 8 после рекомендаций со стороны нескольких европейских авиационных органов", - сказал менеджер компании по обеспечению полетов Томас Хестехаммер. Его слова приводятся на сайте Norwegian.

В будущем ожидается поставка авиакомпании 90 Boeing этой модели. Norwegian не сообщает о планах в отношении данных закупок. Норвежская авиакомпания использовала лайнеры Boeing 737 MAX 8 на внутриевропейских направлениях, на рейсах между Европой и Ближним Востоком, а также в трансатлантическом сообщении на маршрутах между США и Ирландией, Северной Ирландией и Шотландией.

В авиапарке компании также находится более 110 авиалайнеров Boeing 737-800 и несколько Boeing Dreamliner. Компания уточняет, что продолжит эксплуатацию самолетов этих моделей. В данный момент Norwegian работает над реорганизацией своего воздушного флота с целью избежать неблагоприятных последствий.

Отказ от Boeing

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявило Управление гражданской авиации Великобритании, а также ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.

Крушение Boeing 737 MAX 8

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.